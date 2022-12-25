. Ученые воссоздали фото фараона Египта Рамзеса II, жившего 3200 лет назад
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Ученые воссоздали фото фараона Египта Рамзеса II, жившего 3200 лет назад

Ученые воссоздали фото фараона Египта Рамзеса II, жившего 3200 лет назад

Английские и египетские ученые с помощью 3D-графики представили, как выглядело бы лицо одного из самых могущественных фараонов древнего Египта Рамзеса II. Об этом пишет The Daily Mail.

Для реконструкции черт лица египетского правителя спустя 3200 лет после его смерти исследователи провели компьютерную томографию его черепа. На основе данных специалисты получили 3D-модель, после чего Рамзеса II "омолодили", чтобы показать фараона в расцвете сил.


Учёные выяснили, как выглядел фараон Египта Рамзес II

Профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим подчеркнула, что Рамзес II был красивым мужчиной с характерными для фараона чертами — выраженным носом и мощной челюстью.

Труднее всего ученым было проанализировать данные о цвете волос, глаз и кожи правителя. Так, исследователи не обладали информацией об индивидуальных особенностях внешнего вида Рамзеса II, таких как морщины и родинки на лице. Для максимальной достоверности относительно точного портрета специалисты направили соответствующий запрос коллегам из Сахары, изучив сохранившиеся письменные тексты о фараоне.

3D-модель фараона Египта Рамзеса II

Ранее ученые решили загадку необъяснимого до этого расположения карликовых галактик-спутников вокруг галактики Млечный Путь, в составе которой находится Солнечная система и наша планета. Астрономы проанализировали данные космической обсерватории Gaia, измерив точное положение и направление движения около одного миллиарда звезд.

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По материалам: uposters.ru

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