. В Аршане завершили реконструкцию экотропы до первого водопада реки Кынгарга
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В Аршане завершили реконструкцию экотропы до первого водопада реки Кынгарга

В Аршане завершили реконструкцию экотропы до первого водопада реки Кынгарга

В Тункинском нацпарке открыли обновленный экологический маршрут «Тропа здоровья». Пресс-служба ведомства отмечает, что объектом смогут пользоваться туристы разного возраста — маршрут стал более комфортным.

Тропа проходит по левому берегу реки Кынгарга до первого водопада — самого популярного и посещаемого места в Тункинском национальном парке. Ее строили из современных, износостойких материалов. Работы по обустройству экологической тропы начали в сентябре по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».

Подрядчик обследовал территорию и оценил объем работ. Общая протяженность маршрута составляет свыше одного километра в гору. Сложность заключалась в доставке стройматериалов, досок, бревен и железных конструкций весом около 100 килограммов — многое пришлось поднимать на вершину вручную. Тропа обустроена деревянным настилом, знаками навигации, лестницами, местами​ для отдыха, смотровыми и информационными площадками.

В этом году тропу посетили более 100​ тысяч туристов. После обновления рекреационная нагрузка на природные комплексы станет минимальной. На информационном стенде у входной группы разместили QR-код, с помощью которого можно запустить аудиогид. Для сотрудников нацпарка на тропе установили современный туристско-рекреационный пост «Заповедный водопад».


Фото пресс-службы Тункинского нацпарка
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По материалам: irk

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