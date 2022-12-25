. В Иркутске на улице Подгорной горел двухэтажный жилой дом
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В Иркутске на улице Подгорной горел двухэтажный жилой дом

В Иркутске на улице Подгорной горел двухэтажный жилой дом

Вечером 25 декабря в Иркутске загорелся двухэтажный деревянный жилой дом на улице Подгорной. Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в пожарно-спасательную службу в 21:00, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь охватил кровлю, жильцов эвакуировали. На месте работали шесть пожарных расчетов. В 22:31 открытое горение ликвидировали. Администрация Иркутска предоставила автобус для временного размещения и обогрева жильцов дома. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.


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По материалам: irk

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