. В Иркутской области ввели ограничения на проведение детских утренников из-за ОРВИ и COVID-19

Главный государственный санитарный врач по Иркутской области подписал постановление о дополнительных ограничительных мерах из-за подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В детских садах и школах рекомендовано запретить проведение новогодних утренников с участием разных групп, классов и с привлечением посторонних. Кроме того, нельзя допускать на мероприятия детей с признаками заболевания, а родителям и родственникам разрешено присутствовать только в масках. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Руководителям организаций, проводящих массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях, рекомендовано обеспечить соблюдение профилактических мер. В частности, провести дезинфекцию перед праздником, установить оборудование для обеззараживания воздуха и бесконтактные дозаторы с антисептиками для обработки рук, использовать маски.

Главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить дезинфекцию общественного транспорта и объектов, на которых возможно массовое скопление людей. Руководителям медицинских и социальных организаций — обеспечить соблюдение обязательного масочного режима в учреждениях и ограничить посещение больных, которые находятся на стационарном лечении.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили занятия в нескольких образовательных учреждениях. Некоторые школы и детские сады закрыты на карантин в Тайшетском, Баяндаевском, Усольском, Жигаловском, Мамско-Чуйском районах. В Иркутском районе школы и детские сады работают в обычном режиме.