. В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО

NI: Израиль опасается передавать Украине системы ПВО «Железный купол»

Израильский генерал Яков Нагель в статье для National Interest (NI) заявил, что Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны «Железный купол».

По его словам, в связи с этим Тель-Авив не будет передавать их Киеву вслед за Вашингтоном. «Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты, то Россия завладеет ими на поле боя», — пишет Нагель.

Генерал добавил, что Израиль и сам нуждается в срочном пополнении частей ПВО «куполами», а производство систем требует времени. Он подчеркнул, что украинской стороне не стоит ожидать быстрого результата от приобретения ПВО, поскольку обучение работе с ними также требует времени. Он также отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

Позиция Израиля

После победы на парламентских выборах Биньямин Нетаньяху дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как вступит в должность.

В ходе предвыборной кампании политик занимал противоречивую позицию по военной помощи Украине. В интервью с USA TODAY он заявил, что рассмотрит возможность поставок вооружений Киеву, тогда как в беседе с телеканалом MSNBC выступил против такого шага. По его словам, существует риск, что в дальнейшем переданное Киеву оружие попадет в руки Ирана и будет применяться уже против самого Израиля.

Нетаньяху также заявил, что Израиль и так поддерживает Киев, принимая украинских беженцев и направляя на Украину гуманитарную помощь.

При этом профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон допустил, что новое правительство Израиля может начать поставки вооружений на Украину.

Политолог отметил, что такой шаг может стать ответом на сотрудничество России и Ирана, в частности сообщения о покупке Москвой беспилотников.

В то же время Навон исключил поставку на Украину компонентов израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». «Это очень продвинутая технология, и вряд ли Израиль станет ею делиться», — заявил он.

Помощь США Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию ЗРК Patriot.

До этого в Белом доме объяснили принцип, в соответствии с которым Украина будет использовать оружие от США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что направленное Киеву вооружение должно использоваться исключительно в целях самозащиты.

«Все, что мы отправляем Украине, предназначено для того, чтобы они могли защищаться: либо вернуть территории, либо защищать те территории, которые они уже освободили», — заявил он.

При этом ранее Байден признал, что передача Украине современного оружия поставит под риск НАТО в Европе.