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В Кремле пояснили, почему РФ не согласится с ценовыми потолками на энергоносители

В Кремле пояснили, почему РФ не согласится с ценовыми потолками на энергоносители

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул неприемлемость потолков цен на нефть и газ для России. В программе «Москва. Кремль. Путин» он заявил, что Москва никогда не согласится на уничтожение рыночного ценообразования.

Песков пояснил, что несмотря на достаточно высокий уровень потолков, речь идет о принципах. "Если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Об этом речи идти не может, указал официальный представитель Кремля. 

Ранее, 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти, перевозимой танкерами по морю. Кроме того, в этот же день вступил в действие потолок цен на российскую нефть, установленный странами Запада на уровне 60 долларов за баррель. Нефтяные танкеры не смогут получить страховку для работы на западном рынке при попытке ввоза нефти из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

Что касается ценового потолка на газ, то 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на отечественное голубое топливо на уровне 180 евро за мегаватт-час. Согласно чешскому председательству, договоренности об ограничении достигли почти единогласно. В частности, было получено согласие Германии, в течение нескольких месяцев выступавшей против соответствующего соглашения.

Москва неоднократно заявляла, что не будет поставлять энергоносители странам, придерживающимся принципам ценового потолка.

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По материалам: pnp.ru

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