Минобороны России: на купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих

Российские войска на купянском направлении уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что опорные пункты украинских войск располагались в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области. Кроме того, были ликвидированы три боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

Ранее стало известно, что на краснолиманском направлении российская артиллерия поразила две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.