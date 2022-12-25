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В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направлении

В Минобороны назвали потери ВСУ на купянском направленииМинобороны России: на купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих

Российские войска на купянском направлении уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что опорные пункты украинских войск располагались в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области. Кроме того, были ликвидированы три боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

Ранее стало известно, что на краснолиманском направлении российская артиллерия поразила две ротные тактические группы ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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