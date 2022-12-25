. В Монголии с 25 декабря начала работать горячая линия для туристов из России

Горячая линия для российских туристов начала работать в Монголии с 25 декабря. Русскоязычные операторы ответят на вопросы гостей, подскажут адреса отелей и ресторанов, помогут решить проблемные вопросы, сообщил журналисту IRK.ru координатор проекта Welcome to Mongolia.

С 08:00 до 17:00 можно позвонить по телефону +976-9040-8687, с 08:00 до 23:00 по номеру +976-7010-8687. Часовой пояс в Монголии совпадает с иркутским.

Кроме того, с 25 декабря начинает действовать акция «Новые год в Монголии». Рестораны, отели, магазины и торговые центры Улан-Батора предоставят российским туристам скидки при предъявлении паспорта. Все места и размеры скидок отмечены на карте. Акция продлится до 10 января.

Программа для приема гостей разработана неправительственной Ассоциацией туризма Монголии при поддержке мэрии Улан-Батора и Министерства туризма и окружающей среды. В памятке, которую разместят во всех популярных отелях и хостелах, россияне смогут ознакомиться с программой праздничных мероприятий. Акция для гостей из России станет первым шагом к реализации долгосрочного проекта по привлечению туристов. Власти Монголии намерены увеличить турпоток до одного миллиона человек в год.