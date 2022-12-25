. В Москве семьи мобилизованных получат подарки к новогоднему столу до 30 декабря

Супруги и родители мобилизованных жителей Москвы получат подарки к новогоднему столу до 30 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного комплекса социального развития.

Специалисты Центра поддержки мобилизованных заранее свяжутся с родными мобилизованных, чтобы уточнить удобные дату и время доставки. В социальном комплексе Москвы подчеркнули, что члены семьи мобилизованных горожан, с кем еще не связались, могут сами позвонить на горячую линию, чтобы получить новогодний подарок. Его привезет социальный помощник.

Подарки также получат дети мобилизованных — им вручат сладости и билеты на новогодние представления. Работники молодежного совета комплекса социального развития Москвы, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, организуют для юных москвичей небольшие представления.

Ранее стало известно, что власти столицы не станут приобретать новые новогодние конструкции, однако город, как и все прошлые годы, будет украшен и приветлив к москвичам и туристам. Кроме того, доходы с мероприятий будут направлены в поддержку участников боевых действий и жителей новых территорий. Юные горожане смогут воспользоваться почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки российским военнослужащим и жителям присоединенных регионов.

Жители и гости Москвы могут поучаствовать в сборе новогодних подарков для жителей новых территорий, Брянской и Белгородской областей, а также для беженцев и участников боевых действий. Пункты сбора "Москва помогает" организованы при участии Комитета общественных связей и молодежной политики столицы и командой добровольцев "Мосволонтер".