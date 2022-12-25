. В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации через Госуслуги
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В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации через Госуслуги

В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации через Госуслуги

Участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал госуслуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

Предполагается, что такая возможность появится у дольщиков в середине 2023 года. Для того чтобы подать заявление, гражданину потребуется войти в личный кабинет на портале госуслуг и подписать заявление, используя простую или усиленную электронную подпись.

Заполнять заявление не потребуется: все данные будут загружены автоматически из профиля пользователя. Отмечается, что такое решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов. Сейчас заявление на возмещение можно направлять через специальную форму на сайте Фонда развития территорий и по почте России.

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По материалам: irk

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