. В России дольщики смогут подать заявление на выплату компенсации через Госуслуги

Участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал госуслуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

Предполагается, что такая возможность появится у дольщиков в середине 2023 года. Для того чтобы подать заявление, гражданину потребуется войти в личный кабинет на портале госуслуг и подписать заявление, используя простую или усиленную электронную подпись.

Заполнять заявление не потребуется: все данные будут загружены автоматически из профиля пользователя. Отмечается, что такое решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов. Сейчас заявление на возмещение можно направлять через специальную форму на сайте Фонда развития территорий и по почте России.