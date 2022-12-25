. В США признали ошибки в течение 30 лет по всем ключевым глобальным вопросам
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В США признали ошибки в течение 30 лет по всем ключевым глобальным вопросам

В США признали ошибки в течение 30 лет по всем ключевым глобальным вопросамThe Spectator: США в течение 30 лет ошибались по всем ключевым глобальным вопросам

Ричард Хаасс, президент Совета по международным отношениям и издатель Foreign Affairs, невольно признал, что США в течение 30 лет ошибались по всем ключевым глобальным вопросам. Об этом пишет The Spectator.

Автор материала Фрэнсис Семпа ссылается на статью Хаасса «Десять уроков из истории, которая возвращается», в которой он приводит список из 10 «уроков» по итогам 2022 года, «которые мы игнорируем на свой страх и риск». Так, он указывает на то, что большая часть внешнеполитического истеблишмента убеждал всех в том, что война между странами устарела, в то время как сами Штаты вели войны с Ираком и Афганистаном.

Хаасс указал на заявление истеблишмента о том, что экономическая взаимозависимость и культурно-экономическая интеграция устранят мотивы для войн. Однако экономика никогда не была единственным мотивом начать войну, утверждается в материале. В качестве примера приводится Первая мировая война, когда «экономически интегрированная Европа едва не покончила с собой».

Многие глобалисты также утверждали, пишет Хаасс, что экономические санкции способны изменить национальное поведение, «хотя история говорит об обратном». В этом контексте он указал на агрессию Японии до и во время Второй мировой войны и президента Ирака Саддама Хусейна, которого санкции не убедили уйти из Кувейта. Также Хаасс заявил об отсутствии такого понятия, как «международное сообщество», признавая бессилие и неэффективность Организации Объединенных Наций (ООН).

Следующий урок по Хаассу заключается в том, что «потенциал интернета в расширении возможностей отдельных лиц бросить вызов правительству гораздо выше в демократических странах, чем в закрытых системах». Однако, как показали недавние разоблачения в Twitter, демократические правительства также имеют возможность изолировать общество, отслеживая и подвергая цензуре интернет-контент.

«Хаасс взял и невольно разрушил мифы глобалистов и интернационалистов, которые вели Соединенные Штаты по линии наименьшего сопротивления к упадку», — заключает Семпа в своем обзоре статьи.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине обернулся против США и подстегнул разрушение американской гегемонии. По его мнению, лидерство США подходит к концу из-за финансового разорения.

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По материалам: lenta.ru

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