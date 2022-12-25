. В США сравнили Зеленского с библейским царем Иродом

Автор материала для журнала The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с иудейским царем Иродом, а современные Соединенные Штаты Америки — с Римской республикой в ее худшие годы. Публицист предлагает пересмотреть приоритеты Вашингтона, чтобы поддержка власти Зеленского не закончилась для мира "необратимыми последствиями".

Визит украинского лидера в столицу США за пакетом военной помощи в $45 млрд вызвал у Лири ассоциации с библейскими событиями: тогда царь Ирод отправился в Рим ради титула "избранного" царя Иудеи и средств на войну с парфянами. Правитель посетил званый пир в доме Марка Антония, а позже вернулся на восток и вступил в долгий и ожесточенный поход. Спустя 12 лет Римская республика прекратила свое существование, преобразовавшись в империю.

"Окруженный с обеих сторон Антонием и Октавианом — двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима. Ирод вышел из сената царем, а правители того, что к тому времени давно уже было империей, следовали за ним. Сначала он отправился на большой пир в дом Антония, а затем вернулся на восток в долгий и ожесточенный поход. Двенадцать лет спустя республики не стало", — отметил журналист.



По мнению Лири, Ирод – второстепенный персонаж в рамках противостояния Марка Антония и Октавиана Августа, так же Зеленского будут упоминать в американской научной литературе. Однако история не может быть рассказана полностью без Зеленского, отметил автор материала для TAC. Ирод, первым искавший смерти Иисуса Христа, промелькнул и исчез из Евангелия в одно мгновение. На самом же деле он существовал и сыграл свою роль в истории, "эхо которой доносится до наших дней".

"На пороге нового года, во времена, когда мы ожидаем, что все станет новым, мы можем с осторожностью надеяться на большую мудрость: на людей, которые вернут ложных богов, ложных царей и нарушенные порядки на свои места; которые решат, пока еще не слишком поздно, что кесарю и его приспешникам воздано достаточно", — резюмировал Лири.

Зеленский 21 декабря побывал в США, где выступил перед Конгрессом. Он сказал, что не станет "просить американских военных биться вместо нас", а ВСУ и сами "могут управлять американскими танками прекрасно". Что касается поддержки со стороны США, то Зеленский отказался считать беспрецедентное вливание американских денег в Киев "благотворительностью". По его мнению, это "инвестиции в глобальную безопасность и демократию". Тут же он потребовал не прекращать финансирование, добавив, что Киев все еще нуждается в поставках оружия.

После встречи президентов Украины и США Белый дом представил новый пакет военной помощи Киеву стоимостью 2 млрд долларов. В перечень впервые будут включены батарея системы ПВО Patriot и комплекты боеприпасов для "прямого нападения". В пакет вошли артиллерийские и другие снаряды на сумму 850 млн долларов из существующих запасов США.