. В выходные дни снег на улицах Иркутска убирают круглосуточно

В Иркутске в субботу 24 декабря и в ночь на 25 декабря велась безостановочная очистка улиц города и вывоз снега. За минувшие сутки вывезли 1400 тонн снега. Во всем городе выполняется разметание и противогололедная обработка магистральных дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

В работе задействована техника муниципальных предприятий «ИркутскАвтодор», «Служба эксплуатации мостов города Иркутска». Это комбинированные дорожные машины, бобкеты, грейдеры, тракторощетки, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, обращать внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города.

В выходные дни ведется уборка придомовых территорий, лестниц, общественных пространств. По данным комитетов по управлению округами, в уборке задействованы около 1000 дворников. Особое внимание уделяют очистке лестниц от снега и наледи. Систематически производится очистка крыш многоквартирных домов.