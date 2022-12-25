. Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу
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Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу

Владимир Вдовиченков признался, что жена приносит ему удачу
Актер Владимир Вдовиченков рассказал, как хочет отметить Новый год. Один из самых брутальных актеров отечественного кинематографа поделился планами на будущее. Владимир Вдовиченков рассказал, что однажды надеется завязать с карьерой артиста и посвятить себя семье. Старость 51-летний Вдовиченков хочет встретить в собственном домике, в компании заботливой жены, детей и внуков. Звезда «Бумера» в преклонные годы мечтает насладиться обычными радостями: собирать друзей за большим столом в цветущем саду, купаться в озере, нежиться на солнце, ловить рыбу. Впрочем, один из главных персонажей «Бригады» уже на полпути к своей мечте. У него подрастают двое детей, а в четвертой жене, Елене Лядовой, актер души не чает. Он очень трепетно относится к своей возлюбленной и уверен, рядом с ней могут происходить самые настоящие чудеса.
Владимир Владимирович поделился житейской историей, в которой события сложились невероятным образом. Звезде криминальных боевиков нужно было срочно подшить брюки, но ближайшие ателье оказались закрыты. «Я прямо расстроился: «Что ж такое, Господи! Где теперь найти эту мастерскую? Хоть какой-нибудь знак где найти?» Опускаю голову, на асфальте штамп: «Швея» — и номер телефона. Мы набираем, а на соседней улице нас встречает швейный цех. Штаны были готовы через пять минут. Я говорю Елене: «Милая, такого быть не может», — вспоминает артист. Недавно Вдовиченков признался, 41-летняя Елена взяла на себя множество забот: она занимается домашним хозяйством, выполняет роль агента Владимира, несмотря на собственный съемочный график. Мужчина гордится супругой и ее способностью лихо расправляться и с финансовыми, и с юридическими, и с бытовыми вопросами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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