. Волонтеры помогают медикам ухаживать за пациентами военного госпиталя в Иркутске

25 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил военный госпиталь в Иркутске. В учреждении проходят реабилитацию военнослужащие — участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.

В уходе за пациентами медикам помогают волонтеры, окончившие курсы сестринского дела. По поручению Игоря Кобзева такие курсы организовал региональный минздрав совместно с депутатом Заксобрания Натальей Дикусаровой. Участниками проекта стали Иркутск, Братск, Тайшет, Усть-Кут, Усть-Илимск и другие муниципалитеты области.

Волонтеры помогают покупать необходимые вещи для пациентов, занимаются уходом за больными. К новому году для военнослужащих подготовят праздничную программу.



