. Выбор керамической плитки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Выбор керамической плитки

Керамическая плитка и другие облицовочные материалы, изготовленные из глины с последующим обжигом в печи при высокой температуре, давно пользуются спросом среди строителей и обычных собственников. Большой выбор данного облицовочного материала представлен в интернет магазине керамической плитки, ознакомиться с каталогом вы можете, перейдя по ссылке https://salonceramo.ru/. С учетом выбора конкретных изделий в любом помещении квартиры или коттеджа можно создать индивидуальный стиль. Ее укладка не требует знаний, а опыт приходит после монтажа нескольких плиток. Весь смысл ее укладки сводится к созданию идеально ровного пола или другой поверхности. В первом варианте потребуется строительный уровень, для облицовки стен – отвес.

Выбор керамической плитки

Ассортимент керамического отделочного материала

Разновидностей керамической плитки много и все они отличаются своими характеристиками и особенностями:

  • обычная керамическая плитка;
  • керамогранит и клинкер;
  • монокоттура и фаянс;
  • майолика и бикоттура;
  • котто и монопороза;
  • оттофорте и керамическая мозаика.

В магазине плитки в Иркутске представлены все перечисленные варианты, выполненные в разных стилях. Перед покупкой вам стоит узнать некоторые моменты.

Керамическая плитка классифицируется в зависимости от технологий производства. Ее покупка зависит от условий эксплуатации и назначения. Не менее важным показателем характеристики является тип поверхности. Если керамическую плитку предполагается использовать в качестве напольного покрытия, учитывают класс истираемости. Далее следуют показатели пористости и влагопоглощения. При выборе таких изделий большое значение имеют размеры, формы и сорт.

Технический керамогранит

Под этим понятием подразумевается неглазурованный отделочный материал. В салоне керамики его предлагают по доступной стоимости. Он ценится за высокое качество, долговечность и нестираемые рисунки. Это объясняется уникальной технологией производства. При изготовлении керамогранита краску наносят на поверхность сырой глины, краситель проникает на несколько миллиметров внутрь массы и запекается при обжиге. Чтобы рисунок исчез полностью, нужно по нему ходить и ездить на автомобиле сотни лет, пока не сотрется верхний слой материала. Показатели износостойкости этого материала исключительные, поэтому его часто используют при создании тротуаров и садовых дорожек. На сайте интернет-магазина плитки представлены изделия как отечественного, так и зарубежного производства. Товар можно заказать с доставкой.

# Дизайн и стиль

Последние новости

Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+
Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать новогодний стол
Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как правильно доедать
Штамповка: преимущества и классификация
Штамповка: преимущества и классификация
Выбор керамической плитки
Выбор керамической плитки
В Монголии с 25 декабря начала работать горячая линия для туристов из России
В Монголии с 25 декабря начала работать горячая линия для туристов из
В выходные дни снег на улицах Иркутска убирают круглосуточно
В выходные дни снег на улицах Иркутска убирают круглосуточно
В Аршане завершили реконструкцию экотропы до первого водопада реки Кынгарга
В Аршане завершили реконструкцию экотропы до первого водопада реки
Приключения и суета: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 декабря по 1 января 2023 года
Приключения и суета: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 декабря
В Британии раскритиковали ультиматум Байдена в адрес Лондона
В Британии раскритиковали ультиматум Байдена в адрес Лондона
Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр выйдут на Xbox в январе 2023 года + релизы в Game Pass
Германии предрекли зависимость из-за отказа от российского газа
Германии предрекли зависимость из-за отказа от российского газа

Топ на сегодня

В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков
В США сравнили Зеленского с Иродом
В США сравнили Зеленского с Иродом
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет
Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp
Илон Маск опроверг удаление из Twitter функции #ThereIsHelp

Еще по теме

Преимущества керамической плитки Cersanit
Польская плитка: особенности и преимущества
Плитка на пол в ванную комнату
Выбираем керамическую плитку