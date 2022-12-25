. Выбор керамической плитки

Керамическая плитка и другие облицовочные материалы, изготовленные из глины с последующим обжигом в печи при высокой температуре, давно пользуются спросом среди строителей и обычных собственников. Большой выбор данного облицовочного материала представлен в интернет магазине керамической плитки, ознакомиться с каталогом вы можете, перейдя по ссылке https://salonceramo.ru/. С учетом выбора конкретных изделий в любом помещении квартиры или коттеджа можно создать индивидуальный стиль. Ее укладка не требует знаний, а опыт приходит после монтажа нескольких плиток. Весь смысл ее укладки сводится к созданию идеально ровного пола или другой поверхности. В первом варианте потребуется строительный уровень, для облицовки стен – отвес.

Ассортимент керамического отделочного материала

Разновидностей керамической плитки много и все они отличаются своими характеристиками и особенностями:

обычная керамическая плитка;

керамогранит и клинкер;

монокоттура и фаянс;

майолика и бикоттура;

котто и монопороза;

оттофорте и керамическая мозаика.

В магазине плитки в Иркутске представлены все перечисленные варианты, выполненные в разных стилях. Перед покупкой вам стоит узнать некоторые моменты.

Керамическая плитка классифицируется в зависимости от технологий производства. Ее покупка зависит от условий эксплуатации и назначения. Не менее важным показателем характеристики является тип поверхности. Если керамическую плитку предполагается использовать в качестве напольного покрытия, учитывают класс истираемости. Далее следуют показатели пористости и влагопоглощения. При выборе таких изделий большое значение имеют размеры, формы и сорт.

Технический керамогранит

Под этим понятием подразумевается неглазурованный отделочный материал. В салоне керамики его предлагают по доступной стоимости. Он ценится за высокое качество, долговечность и нестираемые рисунки. Это объясняется уникальной технологией производства. При изготовлении керамогранита краску наносят на поверхность сырой глины, краситель проникает на несколько миллиметров внутрь массы и запекается при обжиге. Чтобы рисунок исчез полностью, нужно по нему ходить и ездить на автомобиле сотни лет, пока не сотрется верхний слой материала. Показатели износостойкости этого материала исключительные, поэтому его часто используют при создании тротуаров и садовых дорожек. На сайте интернет-магазина плитки представлены изделия как отечественного, так и зарубежного производства. Товар можно заказать с доставкой.