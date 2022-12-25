. Запреты в канун Нового года: что нельзя делать 31 декабря, чтобы не отпугнуть удачу

Когда бы люди в мире не встречали Новый год, они верят, что последний день уходящего года очень важен, и провести его надо особенным образом. Мы готовимся встречать праздник 31 декабря, и это время наполнено ощущением сказки, веры в лучшее, предвкушения прекрасного и радостного трепета. Как же сделать так, чтобы будущий год был благополучным, и что нельзя делать 31 декабря, чтобы не отпугнуть удачу?

Что нельзя делать в канун Нового года, чтобы удача не отвернулась

Пришивать пуговицы. С давних времен старшее поколение предостерегало от этого действия, мотивируя тем, что вместе с пуговицей человек может пришить себе проблемы уходящего периода. Даже если пуговица оторвалась на праздничной одежде, лучше надеть ее так, как есть, но не пришивать элемент фурнитуры.

Ремонтировать обувь, штопать одежду. Делаете ли вы это сами, или же относите ее в мастерскую, 31 декабря – не время чинить одежду и обувь. Человек, который делает это, рискует навлечь на себя такую ситуацию, когда в будущем году не на что будет купить обновку.





Давать и брать в долг. Причем не только 31 декабря, но и пока длятся новогодние праздники вообще – до 19 января. Удача может отвернуться от человека, а деньги будут утекать как сквозь сито.

Готовить и подавать на стол раков. Связана примета с тем, что это живое существо пятится назад, что символизирует трудности в жизни, возвращение к старым проблемам. Тот, кто ест раков в канун Нового года, может скоро потерять работу, или его переведут на менее высокооплачиваемую должность.

Проводить уборку и выбрасывать старый хлам. Да, безусловно убраться до Нового года нужно, но только не в канун. Все мероприятия по уборке делают до 30 декабря включительно, или уже после праздника. В противном случае удачи и богатства в доме не видать.

Также не стоит очень долго лежать в постели 1 января. Поэтому гулять и праздновать до поздней ночи тоже не выйдет. Если хотите быть успешным, то нужно в новом году встать пораньше.

Что нужно делать 31 декабря, чтобы привлечь удачу

Для того чтобы в новом году быть финансово успешными, необходимо закрыть вопрос долгов. Желательно хотя бы 31 декабря отдать все, что занимали.

Приумножить богатство можно, если в Новый год положить в кошелек побольше денег. Это должны быть крупные купюры — они притянут себе подобных.





Хорошо «работает» на удачливость человека и очищение перед праздником. Мы имеем в виду посещение бани, сауны. Горячий пар и вода не просто открывают поры, но и чакры, что позволяет избавиться от всего негатива, и войти в Новый год обновленным. Впрочем, можно и дома принять ванну. Главное – держать в мыслях идею об очищении, мысленно отпуская все прошлые проблемы.

Чтобы встретить свое счастье, в канун Нового года нужно сделать подарки 7 людям. Презенты можно отправить как знакомым, так и просто нуждающимся деткам, старикам, которые живут в интернатах и домах престарелых. Привлечет любовь и оригинальная встреча Нового года: не сидеть за столом с бокалом шампанского, а находиться в дороге. При этом вовсе не обязательно ехать в даль далекую, достаточно вызвать такси.