. Жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать: новогодние ритуалы, которые помогут улучшить благосостояние

У денег имеется своя энергия, которую весьма легко разрушить. Но каждый может улучшить свое благосостояние. Достаточно лишь будет провести определенные новогодние ритуалы.

Новогодние ритуалы помогающие улучшить благосостояние

Купюра под тарелкой

Любая пища, которая будет стоять на праздничном столе, является ритуальной. Новогодний ужин поможет привлечь деньги в вашу жизнь. Потребуется лишь провести простой ритуал: поместить под свою тарелку одну купюру большого номинала. Она должна пролежать там до 1 января, после чего ее следует переложить в свой кошелек и не тратить. Купюра будет служить неким талисманом, который станет притягивать финансы и поможет улучшить благосостояние. Хранить ее необходимо до следующего Нового года, а потом можно потратить либо же подарить кому-то из близких людей.





Новогодняя уборка

Согласно существующим приметам, запрещается проводить уборку перед праздником. В противном случае можно вымести из дома всю удачу. Лучше всего навести порядок в своем жилище 29 или 30 декабря. Чтобы притянуть в свою жизнь достаток, необходимо перед Новым годом выбросить из дома все поломанные и испорченные предметы. То же самое следует сделать с тарелками у которых есть трещины или сколы, а также с одеждой и обувью, которые уже никто не носит и они не подлежат ремонту. Таким образом удастся освободить место для чего-то нового.

Зеленая свеча

Зеленый цвет является символом финансового благосостояния и достатка, поэтому необходимо обзавестись такой свечей. В новогоднюю ночь следует уединиться в комнате, чтобы никто не мешал, и зажечь там свечу, установив ее на деревянную поверхность. Около нее необходимо разложить деньги и начать представлять, как свет, исходящий от свечи, пропитывает их. Пока она не погасла, нужно придумать, что можно купить, когда начнет улучшаться благосостояние. После того, как свеча догорит, деньги следует положить на место и при удобном случае купить на них то, чего так сильно хочется.





Монетка

Перед боем курантов нужно взять в руки монетку и сильно ее зажать. Когда они начнут бить, следует загадать желание об улучшении своего материального состояния. После этого монетку следует бросить в бокал с шампанским и выпить его. Монетку извлечь из него, сделать в ней отверстие, продеть цепочку и носить, как талисман, на шее или как брелок.

Полные карманы

Не рекомендуется встречать Новый год с пустыми карманами. Это может привести к тому, что весь год люди будут нуждаться в деньгах. Если в новогоднем наряде есть карманы, то в них обязательно нужно положить какую-то монетку или купюру. Если у наряда нет кармана, тогда ее можно положить в обувь либо же просто взять в руки. Самое главное, чтобы, когда начнут бить куранты, монетка была при вас.

Денежная скатерть





Чтобы Новый год принес финансовое благополучие и достаток, необходимо приобрести новую скатерть, которая будет изготовлена из натуральных материалов. На ней должны быть изображены цветы. Лучше, если скатерть будет сделана из хлопка или льна, но подойдет и шелковая. Под нее нужно положить 12 монет и прочесть следующий заговор:

«Скатерть тканая, на 12 монет застелена, самобранкой тебе быть велю. Собери в мой дом в новом году удачу, достаток, чтобы в новом году наш стол ломился от еды, денег достаток был, каждый новый день новый доход приносил. Да будет так!»

Остатки еды, которые останутся на столе, не стоит выбрасывать, их лучше отдать птицам и животным. Саму скатерть следует постирать, погладить и спрятать до следующего Нового года.