Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли
Знаменитое британское издание о кино Empire Magazine опубликовало список 50 лучших актёров всех времён. В феврале этого года редакция запустила голосование среди своей многотысячной аудитории, результаты которого и были превращены в этот каталог кинозвёзд. Получился он, как минимум, спорным из-за присутствия некоторых слишком молодых звёзд и отсутствия, казалось, бы неоспоримых мэтров актёрской игры. Кроме того, такой состав участников подвергся критике в том числе из-за засилья англоязычных актёров, представляющих разные периоды Голливуда.
Список был сопровождён приятными и стильными иллюстрациями художника Билла Макконки.
Давайте же посмотрим на очередную конфигурацию актёров и актрис, которые были названы лучшими из лучших. Важно отметить, что здесь нет рейтинга мест от пятидесятого к первому, просто перечисление.
Первая десятка актёров
Дензел Вашингтон (изображён в образе из фильма «Тренировочный день»)
Мэрил Стрип (изображена в образе из фильма «Дьявол носит Prada»)
Роберт Де Ниро (изображён в образе из фильма «Таксист»)
Натали Портман (изображена в образе из фильма «Чёрный лебедь»)
Джин Хэкмен (изображён в образе из фильма «Разговор»)
Майкл Кейн (изображён в образе из фильма «Похороны в Берлине»)
Кэтрин Хепбёрн (изображена в образе из фильма «Африканская королева»)
Джек Николсон (изображён в образе из фильма «Бэтмен»)
Флоренс Пью (изображена в образе из фильма «Солнцестояние»)
Николас Кейдж (изображён в фильме «Плохой лейтенант»)
Людей сильно удивило присутствие в списке 26-летней Флоренс Пью, которая хоть и действительно является одной из лучших актрис своего поколения, вряд ли уже успела войти в историю. Особенно учитывая, кто в этом списке стоит рядом с ней.
Вторая десятка актёров
Хамфри Богарт (изображён в образе из фильма «Мальтийский сокол»)
Виола Дэвис (изображена в образе из фильма «Женщина-король»)
Кейт Бланшетт (изображена в образе из серии фильмов «Властелин колец»)
Марлон Брандо (изображён в образе из фильма «Крёстный отец»)
Алек Гиннесс (изображён в образе из серии фильмов «Звёздные войны»)
Бетт Дейвис (изображена в образе из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?»)
Сэмюэл Л. Джексон (изображён в образе из серии фильмов кинематографической вселенной Marvel)
Том Харди (изображён в образе из фильма «Легенда»)
Грета Гарбо (изображена в образе из фильма «Ниночка»)
Филип Сеймур Хоффман (изображён в образе из фильма «Капоте»)
31 актёр из списка — действующие.
Третья десятка актёров
Тильда Суинтон (изображена в образе из фильма «Сквозь снег»)
Мишель Йео (изображена в образе из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»)
Энтони Хопкинс (изображён в образе из фильма «Молчание ягнят»)
Гэри Олдман (изображён в образе из фильма «Дракула»)
Кристиан Бэйл (изображён в образе из фильма «Американский психопат»)
Сидни Пуатье (изображён в образе из фильма «Душной южной ночью»)
Джулианна Мур (изображена в образе из фильма «Большой Лебовски»)
Шахрух Хан (изображён в образе из фильма «Непохищенная невеста»)
Бастер Китон (изображён в образе из фильма «Генерал»)
Шарлиз Терон (изображена в образе из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»)
Четвёртая десятка актёров
Морган Фримен (изображён в образе из фильма «Семь»)
Джеймс Стюарт (изображён в образе из фильма «Эта замечательная жизнь»)
Оливия Колман (изображена в образе из фильма «Фаворитка»)
Мишель Уильямс (изображена в образе из фильма «Манчестер у моря»)
Хит Леджер (изображён в образе из фильма «Тёмный рыцарь»)
Николь Кидман (изображена в образе из фильма «Часы»)
Том Хэнкс (изображён в образе из фильма «Форрест Гамп»)
Пол Ньюман (изображён в образе из фильма «Хладнокровный Люк»)
Тосиро Мифунэ (изображён в образе из фильма «Семь самураев»)
Мэрилин Монро (изображена в образе из фильма «Зуд седьмого года»)
Пятая десятка актёров
Лоренс Оливье (изображён в образе из фильма «Гамлет»)
Кейт Уинслет (изображена в образе из фильма «Вечное сияние чистого разума»)
Леонардо Ди Каприо (изображён в образе из фильма «Выживший»)
Том Круз (изображён в образе из фильма «Миссия невыполнима»)
Дэниел Дэй-Льюис (изображён в образе из фильма «Нефть»)
Пенелопа Крус (изображена в образе из фильма «Возвращение»)
Аль Пачино (изображён в образе из фильма «Лицо со шрамом»)
Фрэнсис Макдорманд (изображена в образе из фильма «Фарго»)
Хоакин Феникс (изображён в образе из фильма «Джокер»)
Ингрид Бергман (изображена в образе из фильма «Касабланка»)
В списке множество спорных пунктов, но заметили ли вы, что в нём нет… Чарли Чаплина?
Обязательно пишите, какие актёры и актрисы обязаны были попасть в этот список, а кого стоит выгнать из него поганой метлой!