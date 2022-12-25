. Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли

Знаменитое британское издание о кино Empire Magazine опубликовало список 50 лучших актёров всех времён. В феврале этого года редакция запустила голосование среди своей многотысячной аудитории, результаты которого и были превращены в этот каталог кинозвёзд. Получился он, как минимум, спорным из-за присутствия некоторых слишком молодых звёзд и отсутствия, казалось, бы неоспоримых мэтров актёрской игры. Кроме того, такой состав участников подвергся критике в том числе из-за засилья англоязычных актёров, представляющих разные периоды Голливуда.

Список был сопровождён приятными и стильными иллюстрациями художника Билла Макконки.

Давайте же посмотрим на очередную конфигурацию актёров и актрис, которые были названы лучшими из лучших. Важно отметить, что здесь нет рейтинга мест от пятидесятого к первому, просто перечисление.

Первая десятка актёров

(изображён в образе из фильма «Тренировочный день»)(изображена в образе из фильма «Дьявол носит Prada»)(изображён в образе из фильма «Таксист»)(изображена в образе из фильма «Чёрный лебедь»)(изображён в образе из фильма «Разговор»)(изображён в образе из фильма «Похороны в Берлине»)(изображена в образе из фильма «Африканская королева»)(изображён в образе из фильма «Бэтмен»)(изображена в образе из фильма «Солнцестояние»)(изображён в фильме «Плохой лейтенант»)

Людей сильно удивило присутствие в списке 26-летней Флоренс Пью, которая хоть и действительно является одной из лучших актрис своего поколения, вряд ли уже успела войти в историю. Особенно учитывая, кто в этом списке стоит рядом с ней.

Вторая десятка актёров

(изображён в образе из фильма «Мальтийский сокол»)(изображена в образе из фильма «Женщина-король»)(изображена в образе из серии фильмов «Властелин колец»)(изображён в образе из фильма «Крёстный отец»)(изображён в образе из серии фильмов «Звёздные войны»)(изображена в образе из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?»)(изображён в образе из серии фильмов кинематографической вселенной Marvel)(изображён в образе из фильма «Легенда»)(изображена в образе из фильма «Ниночка»)(изображён в образе из фильма «Капоте»)

31 актёр из списка — действующие.

Третья десятка актёров

Четвёртая десятка актёров

Пятая десятка актёров

(изображена в образе из фильма «Сквозь снег»)(изображена в образе из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»)(изображён в образе из фильма «Молчание ягнят»)(изображён в образе из фильма «Дракула»)(изображён в образе из фильма «Американский психопат»)(изображён в образе из фильма «Душной южной ночью»)(изображена в образе из фильма «Большой Лебовски»)(изображён в образе из фильма «Непохищенная невеста»)(изображён в образе из фильма «Генерал»)(изображена в образе из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»)(изображён в образе из фильма «Семь»)(изображён в образе из фильма «Эта замечательная жизнь»)(изображена в образе из фильма «Фаворитка»)(изображена в образе из фильма «Манчестер у моря»)(изображён в образе из фильма «Тёмный рыцарь»)(изображена в образе из фильма «Часы»)(изображён в образе из фильма «Форрест Гамп»)(изображён в образе из фильма «Хладнокровный Люк»)(изображён в образе из фильма «Семь самураев»)(изображена в образе из фильма «Зуд седьмого года»)(изображён в образе из фильма «Гамлет»)(изображена в образе из фильма «Вечное сияние чистого разума»)(изображён в образе из фильма «Выживший»)(изображён в образе из фильма «Миссия невыполнима»)(изображён в образе из фильма «Нефть»)(изображена в образе из фильма «Возвращение»)(изображён в образе из фильма «Лицо со шрамом»)(изображена в образе из фильма «Фарго»)(изображён в образе из фильма «Джокер»)(изображена в образе из фильма «Касабланка»)

В списке множество спорных пунктов, но заметили ли вы, что в нём нет… Чарли Чаплина?

Обязательно пишите, какие актёры и актрисы обязаны были попасть в этот список, а кого стоит выгнать из него поганой метлой!