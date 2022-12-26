. 13 случаев, когда люди получили в качестве премии к Новому году всё что угодно, но только не деньги

Новогодние праздники — отличный повод, чтобы лишний раз обменяться друг с другом добрыми пожеланиями и подарками. Такие традиции приняты и во многих компаниях, где директора стараются не забывать о своих трудолюбивых работниках и периодически устраивать им приятные сюрпризы.

Но есть один нюанс — не всегда труд сотрудника оценивается по его заслугам, и в результате вместо хорошей премии он получает конфетку или пару тёплых носков. В эти моменты у человека остаётся осадок на душе и желание сказать: «Мне бы хватило просто слов благодарности за проделанную работу!»

Рождественская премия этого года — немного сладостей и один рабочий день без дресс-кода

«За 8 отработанных часов в канун Рождества я получил один пончик, который могу съесть»

«Моя премия перед Новым годом!»

Чуть не забыл, ещё я получил бумажку, где написано, какой я ценный сотрудник!

«Компания, в которой я работаю, отменила все наши ежегодные повышения и вместо этого вручила нам подарочную карту на 5 долларов в Старбакс и ёлочную игрушку»

«Щедрый» презентик

Мой рождественский бонус (ручка в него не входит). Наш менеджер пришёл в магазин с полным чулком таких леденцов. Всего нас работает 10 человек, и каждому была вручена эта сладость.

«Решено, увольняюсь»

Я — квалифицированный специалист, который должен получить премию в размере 3000 долларов в конце года за прибыль, которую я принёс компании в размере 150 000 долларов. Но вот что я получил в итоге.

«Да, это пакетик с супом. Но к нему ещё прилагалась супница и маленький синий бантик, так что я доволен»

Действительно, подарок вышел не таким уж и плохим, если его сравнивать с другими.

Бальзам для губ — то, что, по мнению компании, заслужили сотрудницы в качестве премии к Новому году

Вы прекрасна! Спасибо за всё, что вы делаете! Счастливого Рождества!

Сюрприз, так сюрприз…

Получить вместо денежной премии печенье «Поп-тартс» — то ещё разочарование года.

«Мой генеральный директор получил премию в размере 58 000 долларов и повышение на 229 000 долларов, а наш отдел получил мерч и тортик»

Премия сотруднику, который работает уже в этом месте 8 лет

Безграничная благодарность своим работникам от компании

«Сегодня мы получили наш бонус перед Рождеством»

Нам их даже не удосужились раздать, они просто так и валялись стопкой на столе.

После таких «щедрых» подарков на работе скорее надо поднимать себе настроение. А сделать это можно, волшебно красиво украсив свой дом огоньками и игрушками перед приближающимися новогодними праздниками.