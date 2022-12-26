. 15 интересных деталей и пасхалок из фильмов 2022 года, которые делают их послевкусие ещё более приятным

В 2022 году вышло много отличных фильмов и мультфильмов. А чтобы некоторые из них понравились вам ещё сильнее, мы приготовили для вас порцию интересных фактов, пасхалок и других любопытных мелочей, знание которых может доставить вам бонусное удовольствие.

От зорких глаз пользователей сети не ускользнёт ни одна мелочь, даже спрятанная на третьем плане кадра, который длится полсекунды. А возможно, именно эти маленькие нюансы соблазнят вас посмотреть какие-то из представленных фильмов, которые всё ещё очень свежи и ждут вас.

Три тысячи лет желаний

В одной из сцен на заднем плане видны портреты с глазами — это глаза Тильды Суинтон и Идриса Эльбы, исполнителей главных ролей.

Чип и Дейл спешат на помощь

В одной из сцен на заднем плане можно увидеть, что домовой эльф Добби стал моделью для Gucci после завершения съёмок фильмов о Гарри Поттере.

Поясним, что в фильме «Чип и Дейл спешат на помощь» 2022 года герои одноимённого мультфильма 1990-х показаны как актёры, которые когда-то были известны, а теперь лишь подрабатывают в шоу-бизнесе. Вот и Добби здесь — эльф-актёр, который в отличие от главных героев построил удачную карьеру модели.

Фильм, кстати, отличный, обязательно посмотрите!

Анчартед: На картах не значится

Натан Дрейк и Хлоя Фрейзер (Том Холланд и София Али) встречают на пляже незнакомца, который говорит, что однажды и с ним случилось нечто подобное (выпал из машины, которая выпала из самолёта). Его играет Нолан Норт — актёр, который озвучивал Натана Дрейка в видеоиграх Uncharted.

Я краснею

У двух девочек в мультфильме можно заметить синие пластыри на руках. На самом деле это инсулиновые помпы для лечения диабета 1-го типа. У Сьюзан Фонг, технического руководителя мультфильма, в детстве диагностировали диабет, и эта частая практика студии Pixar — делать подобные пасхалки.

Бэтмен

В поместье Уэйнов можно увидеть бюст Шекспира. Это отсылка к сериалу о Бэтмене 1960-х годов — там Брюс Уэйн поднимал бюст Шекспира и нажимал кнопку под ним, чтобы открыть вход в бэтпещеру.

В сцене с Пингвином мы можем увидеть на заднем плане знаменитый светильник Pipistrello, созданный в 1965 году дизайнеркой Гаэ Ауленти. С итальянского «Pipistrello» переводится как «летучая мышь».

Топ Ган: Мэверик

Появившийся в фильме истребитель North American P-51 Mustang принадлежит Тому Крузу. Актёр является лицензированным пилотом с 1994 года (никто и не сомневался), и это его любимый самолёт.

Смерть на Ниле

Героиня Розали Оттерборн в одной из сцен оскорбляет Эркюля Пуаро, говоря, что считает его «отвратительным, напыщенным, утомительным, эгоцентричным маленьким лицемером». Это прямая цитата Агаты Кристи, которая за 40 лет написания книг сильно разлюбила этого персонажа.

Тор: Любовь и гром

В первой половине фильма Мик рисует что-то на доске. Нам показывают этот кадр лишь пару секунд, ведь вообще-то здесь изображён весь сюжет фильма.

Морбиус

Грузовое судно из фильма носит имя Мурнау. Это фамилия немецкого режиссёра Фридриха Мурнау, который снял «Носферату, симфония ужаса» (1922) — первую в истории экранизацию романа «Дракула» и вообще один из первых фильмов о вампирах.

Техасская резня бензопилой

Вышедшее в этом году продолжение оригинального фильма 1974 года делает отсылку на него с помощью численности населения техасского городка, в которым происходят события.

Быстрее пули

Режиссёр фильма Дэвид Литч появляется в фильме в роли озабоченного аварией прохожего.

Нет

Узор на куртке персонажа Рикки «Джуп» Парка в начале фильма немного спойлерит нам будущие события.

Пиноккио Гильермо дель Торо

Волосы графа Вольпе напоминают уши лисы, а его имя именно так и переводится с итальянского — «лиса».

Всё, везде и сразу

Наряд героини Джейми Ли Кёртис был скопирован со стоковой фотографии реальной работницы Налогового управления США.