. 17 иллюстраций от добрых стилистов, которые отбросят лишние шаблоны и предрассудки о том, как нужно выглядеть

Как выглядеть стильно? Выбирать яркие краски или чёрный? Можно ли одеваться броско или предпочесть минимализм? Сколько вопросов связано с модой!

Сегодня мы покажем вам подборку иллюстраций от добрых стилистов, которые избавят вас от категоричных суждений. Ведь стильно именно то, что подходит вам, отражает ваш внутренний мир и дарит комфорт!

Броско или спокойно?

Яркий или чёрный

Открытые и закрытые вещи

Любая длина волос прекрасна

У нас, кстати, есть подборка работ парикмахера из Москвы, которая делает своим клиенткам только короткие стрижки.

Такие разные шапки

Выбор зимней одежды

Боль всех, у кого есть собаки и кошки

Почему наряды из мужского гардероба так притягательны?

Домашняя одежда

Как седеть стильно

Седину и правда необязательно закрашивать, она бывает очень красива. Это доказывает парикмахер, который помогает клиенткам принять себя и свой возраст.

Очки или линзы?

Любить свою улыбку в любом состоянии — это стильно

Как дела с нарядами на новогодний корпоратив?

Стилен тот наряд, в котором вам комфортно

Стильный макияж

Перемены или постоянство?

Каблуки или кеды?

А что стильно для вас?