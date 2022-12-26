17 иллюстраций от добрых стилистов, которые отбросят лишние шаблоны и предрассудки о том, как нужно выглядеть
Сегодня, 17:14
Как выглядеть стильно? Выбирать яркие краски или чёрный? Можно ли одеваться броско или предпочесть минимализм? Сколько вопросов связано с модой!
Сегодня мы покажем вам подборку иллюстраций от добрых стилистов, которые избавят вас от категоричных суждений. Ведь стильно именно то, что подходит вам, отражает ваш внутренний мир и дарит комфорт!
Броско или спокойно?
Яркий или чёрный
Открытые и закрытые вещи
Любая длина волос прекрасна
У нас, кстати, есть подборка работ парикмахера из Москвы, которая делает своим клиенткам только короткие стрижки.
Такие разные шапки
Выбор зимней одежды
Боль всех, у кого есть собаки и кошки
Почему наряды из мужского гардероба так притягательны?
Домашняя одежда
Как седеть стильно
Седину и правда необязательно закрашивать, она бывает очень красива. Это доказывает парикмахер, который помогает клиенткам принять себя и свой возраст.
Очки или линзы?
Любить свою улыбку в любом состоянии — это стильно
Как дела с нарядами на новогодний корпоратив?
Стилен тот наряд, в котором вам комфортно
Стильный макияж
Перемены или постоянство?
Каблуки или кеды?
А что стильно для вас?
По материалам: twizz