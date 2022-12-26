. Александр Васильев боится женщин

Историк моды Александр Васильев признался, почему не женится. Ведущий программы «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев ответил на вопрос, который волнует всех дам. Историк моды, писатель, коллекционер и ведущий программы «Модный приговор» Первого канала Александр Васильев предпочитает не распространяться о своей личной жизни. В силу этого у многих создается впечатление, что он глубоко одинокий человек, который принес в жертву успеху у публики семейное счастье. Поклонники Александра Васильева сожалеют о том, что тот не женат, и часто высказываются на эту тему.В микроблоге у Александра Васильева спросили, отчего он не создал семью. «Чего же вы не женились? Всю жизнь возле женщин. Такой выбор! И наследников нет. Это грустно», - пожалела Александра Васильева одна из подписчиц. Историк моды ответил в присущей только ему манере, поставив не в меру любопытную даму на место. «Во-первых, дважды женился. Во-вторых, наследников хватает. В-третьих, сталкиваясь с такими бестактными тетями, как вы, Тамара, думаешь: чур меня», - написал в комментариях в соцсети Александр Васильев.