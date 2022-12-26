. Анастасия Волочкова переживает за дочь, с которой не общается месяцами

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с дочерью. Звезда балета не скрывает, что её общение с 17-летней наследницей складывается непросто. Пару лет назад Ариадна съехала от матери и поселилась в доме отца и его новой жены. После этого в отношениях балерины с дочкой наступил серьезный кризис. Артистка честно призналась, что был период, когда она месяцами не общалась со сбежавшей от неё Ариадной. Но даже в тот сложный момент Волочкова чувствовала, что дочь нуждается в её внимании. Со временем страсти немного улеглись и звездная мама сумела восстановить связь с подростком.По мнению Анастасии, на детей нельзя оказывать давление. Она дала своей дочке свободу выбора и это сыграло большую роль в её взрослении. Сейчас Ариадна занята подготовкой к сдаче сложных экзаменов для поступления на учебу во Францию. Переезд за границу является заветной мечтой дочки Волочковой. «Она поет, танцует, пишет картины, занимается животными. Я считаю, что это награда Бога. Главную роль в своей жизни я исполнила — это материнство», — цитирует балерину «Пятый канал». При этом балерина пока что не объявила, позовёт ли она дочь на свою свадьбу с «кондитерским королем». Недавно Волочкова объявила о помолвке с возлюбленным по имени Дмитрий, который владеет бизнесом по продаже десертов. Свадебную церемонию влюбленные решили провести на родине Деда Мороза. Жених и невеста обменяются клятвами любви и верности сразу после совместного отпуска на Мальдивах.