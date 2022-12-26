. Анатолий Белый остался без друзей в России

От сбежавшего актера Анатолия Белого все отвернулись. Несколько месяцев назад Анатолий Белый уволился из МХТ, в котором прослужил 20 лет, а после вместе с семьей покинул страну. Разумеется, такой жест актера одобрили не все. Звезда признается, от него отвернулись не только коллеги, но и близкие люди. Из-за громких высказываний Анатолия Белого от него открестились близкие друзья. Артисту неприятен этот факт, но он не собирается ничего менять. «У меня и так было мало товарищей, но это моя история… я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери… есть практически кровная братская потеря», — вздыхает 50-летний актер.При этом рядом с Белым остались люди, которые поддерживают его позицию. «Со мной два верных друга — один из них прилетает ко мне на Новый год», — отметил Анатолий в эфире «Первого радио 89.1FM». Новый дом Анатолий обрел в Израиле, куда перебрался вместе с женой и детьми. Без дела артист не сидит — нашел работу в местном театре. «Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу? Ради тех, кого я люблю, кто мне близок и дорог. Надо жить. Я буду делиться своей жизнью с вами и, может, кому-то станет легче. Со мной за это время произошло много интересного», — откровенничал звезда кино.