. Анфиса Чехова отпраздновала свое 45-летие на Багамах в купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова решила отметить круглую дату на берегу Карибского моря. Анфиса Чехова - заядлая путешественница. Накануне своего 45-летия телеведущая сделала селфи в самолете и объявила, что вновь улетает в теплые края. «Путь неблизкий», - сообщила Анфиса. Перелет действительно занял больше суток, поскольку конечной точкой своего вояжа Чехова выбрала Багамские острова, чтобы отпраздновать очередной день рождения в экзотическом месте. В день рождения телеведущая нарядилась в купальник и запечатлелась на пляже. Именинница продемонстрировала тонкую талию и стройные ноги.« В свои 45 лет я проснулась на Багамах в любви и счастье, понимая, что жизнь, несмотря на все ее испытания, прекрасна!» – написала Анфиса на своей странице.На Багамах телеведущая поселилась в отеле в номере с шикарной террасой. Чехова сняла видеоролик на закате. Анфиса вышла на террасу в соблазнительном черном шелковом пеньюаре, показав обнаженную спину, украшенную татуировками. «Ох, какая спинка», «Анфиса, вас не узнать», «С каждым годом вы становитесь все лучше и лучше», «Такая красивая и изящная», «Какая рельефная спина. Бодибилдеры позавидуют», «Анфиса, ты выглядишь сногсшибательно», «Надеюсь, она не станет злоупотреблять тренировками», - пишут поклонники в комментариях.Подписчики предположили, что на Багамах Чехова отдыхает с любимым мужчиной. На это намекает ее пост о том, что день рождения она встречает в любви. Говорят, у телеведущей есть состоятельный поклонник, который оплачивает все ее заграничные вояжи, но светить своего возлюбленного на публике Анфиса не хочет. Телеведущая без остановок ездит по миру. В этом году Анфиса в январе слетала на Сейшельские острова, где две недели жила в роскошном пятизвездочном отеле. Затем она почти полгода жила на индонезийском острове Бали. Осенью Анфиса месяц путешествовала по США. И вот теперь решила завершить 2022 год на Багамах. Чехова сообщила, что будет находиться в путешествии весь январь.Раньше актриса поговаривала об эмиграции в США и даже признавалась, что присматривает себе в Америке недвижимость. Однако, вернувшись с Бали, Анфиса в соцсетях сообщила, что не собирается менять страну. «Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания», - рассказала Анфиса. «Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», - заявила Чехова.