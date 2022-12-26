. Авторы новой Skate показали небольшой геймплейный ролик из пре-пре-альфы





В июне этого года стало известно много деталей о новой Skate, которая сейчас находится в разработке. Как было объявлено, игра станет масштабным многопользовательским проектом, который получит многолетнюю поддержку после релиза. При разработке новой Skate авторы ориентируются именно на качественный многопользовательский опыт, обещая кроссплатформенный мультиплеер (и сохранения) на старте.

К новогодним праздникам авторы Skate выпустили поздравление и опубликовали небольшой ролик с геймплеем проекта. Видео с геймплеем можно посмотреть ниже, в нем демонстрируется пре-пре-альфа игры, где игрок в новогоднем костюме катается на скейте в городской локации.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/12/ssstwitter.com_1672044948728.mp4

Напомним, новый Skate будет условно-бесплатной игрой.