. Благоприятные и неудачные дни по лунному календарю на январь 2023 года

Лучшим помощником в составлении планов на следующий месяц будет лунный календарь на январь 2023 года. Благоприятные дни и запреты помогут выбрать оптимальную дату для важных дел.

Лунный календарь на январь 2023 года

Фаза земного спутника влияет на многие процессы. Поэтому Луне приписывают магические свойства и составляют планы исходя из ее «состояния» в конкретную дату.

В январе 2023 года не ожидаются затмения. Это значит, что в целом месяц будет стабильным и ровным. Но это подходящее время для изменений, принятия важных решений.





Каждая фаза луны благоприятна для тех или иных дел. Когда она растет, то лучше учиться чему-то новому, начинать проекты, вносить в свою жизнь новшеств.

На убывающую луну стоит избавляться от старого и ненужного. Полнолуние и новолуние, пусть и считаются энергетически наиболее ресурсными фазами, не подходят для важных решений. Повышенная эмоциональность увеличивает риск ошибок.

Благоприятные дни в январе для разных дел

Лунный календарь на первый месяц 2023 года поможет спланировать важные события, обычные рутинные дела и отдых. Самые благоприятные дни подходят для любых действий. Главное, не лениться и не сомневаться. Потенциал у этих дат настолько велик, что игнорировать его грешно.





Благоприятные числа в январе для различных дел:

поиск нового места работы: 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16, 19;

стрижка и окрашивание волос: 2, 12, 19;

домашних дел, включая перестановку и ремонт: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20;

бьюти-процедур, не связанные с волосами: 3, 4, 8;

путешествия: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19;

свадьбы: 1, 2, 7, 8, 12, 18, 19;

выяснение отношений: 2, 11, 12, 13, 19.

Наиболее благоприятными днями для многих дел считаются 1, 2, 16 и 19 января. Третья декада чуть менее удачна. Она начинается с 21 января, единственного и самого негативного дня месяца.

Запреты этого дня помогут лучше пережить неблагоприятные аспекты. Нельзя принимать важные решения в личной жизни и работе. Не спешите с выводами. Если желаете что-то поменять, то подождите хотя бы несколько дней. Это поможет избежать действий, о которых вы потом пожалеете.