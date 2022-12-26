. Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого родителя (12 фото)
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Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого родителя (12 фото)

Если бы Джокер был котомДети - наше все! Цветочки жизни, которых мы очень любим. Правда... об этом можно легко забыть, когда они начинают пакостить! А некоторые маленькие разбойники вытворяют такое, что даже буддистский монах потеряет терпение. Но все равно долго злиться на детей невозможно.

Если бы Джокер был котом


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По материалам: trinixy

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