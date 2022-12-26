Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого родителя (12 фото)
Сегодня, 14:35
Дети - наше все! Цветочки жизни, которых мы очень любим. Правда... об этом можно легко забыть, когда они начинают пакостить! А некоторые маленькие разбойники вытворяют такое, что даже буддистский монах потеряет терпение. Но все равно долго злиться на детей невозможно.
Если бы Джокер был котом
Наша 2-летняя дочь решила, что папин Макбук слишком грязный
Дети решили поиграть в крестики-нолики на машине
Ребёнок положил кексы в туфли папы
Сделала макияж своей 6 летней сестре, а потом она мне…
Здесь 1060 долларов, которые 2-летний ребенок пропустил через измельчитель бумаги
О нет...
Да будет снег!
Записка папе
Дочери в руки попал телефон моей жены. Она заказала все домики мечты Барби на Amazon
Как нестандартно уничтожить папин телефон
Человек-паук или пять минут тишины
Если бы Джокер был котом
Наша 2-летняя дочь решила, что папин Макбук слишком грязный
Дети решили поиграть в крестики-нолики на машине
Ребёнок положил кексы в туфли папы
Сделала макияж своей 6 летней сестре, а потом она мне…
Здесь 1060 долларов, которые 2-летний ребенок пропустил через измельчитель бумаги
О нет...
Да будет снег!
Записка папе
Дочери в руки попал телефон моей жены. Она заказала все домики мечты Барби на Amazon
Как нестандартно уничтожить папин телефон
Человек-паук или пять минут тишины
По материалам: trinixy