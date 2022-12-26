. Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого родителя (12 фото)

Дети - наше все! Цветочки жизни, которых мы очень любим. Правда... об этом можно легко забыть, когда они начинают пакостить! А некоторые маленькие разбойники вытворяют такое, что даже буддистский монах потеряет терпение. Но все равно долго злиться на детей невозможно.Если бы Джокер был котомНаша 2-летняя дочь решила, что папин Макбук слишком грязныйДети решили поиграть в крестики-нолики на машинеРебёнок положил кексы в туфли папыСделала макияж своей 6 летней сестре, а потом она мне…Здесь 1060 долларов, которые 2-летний ребенок пропустил через измельчитель бумагиО нет...Да будет снег!Записка папеДочери в руки попал телефон моей жены. Она заказала все домики мечты Барби на AmazonКак нестандартно уничтожить папин телефонЧеловек-паук или пять минут тишины