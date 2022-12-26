. Для устойчивой и легкой походки: как сделать нескользкую подошву на любой обуви

Чтобы зимой не скользить на льду, а чувствовать себя уверенно и комфортно, нужно позаботиться о правильной подошве на ботинках или сапогах. Достаточно качественные протекторы бывают лишь на походной обуви. А вот обычная городская такими резными узорами не отличается. Чем более рельефная подошва, тем меньше шансов упасть. Но что делать, если протектор слабый или его вовсе нет? Как быстро сделать нескользкую подошву на любой обуви?

Как сделать нескользкую подошву с помощью соды или песка

В народе придумали множество хитростей, которые помогут сделать обувь менее скользкой. Это поможет избежать неприятного напряжения при хождении, а также травм.

К примеру, одним из самых распространенных лайфхаков является использование кальцинированной соды. Обычная пищевая не подойдет. Если же нет кальцинированной, можно использовать обыкновенный песок с ближайшей детской площадки.





Вам также понадобится суперклей. Нанесите его немного на подошву в нескольких местах, а сверху посыпьте содой или песком. Протектор станет более шершавым, а ваша походка – устойчивой. Вы не поскользнетесь даже на тех дорожках, которые не посыпаны песком. Однако стоит понимать, что повторять процедуру придется через каждые пару недель.

Как еще можно сделать обувь менее скользкой

Сделать подошву более шершавой помогут войлок, лейкопластырь или наждачная бумага. Кусочки имеющегося у вас материала разрезают и сажают на клей на подошву. Конечно, чем больше вы будете ходить, тем быстрее они отвалятся, но никто не мешает периодически повторять процедуру.





Радикальные способы

Если вам надоело наклеивать на подошву разные материалы, то можно собственноручно создать дополнительные протекторы с помощью горячего ножа. Насечки нужно делать в разных направлениях, но не очень глубоко. Углубить протектор профессионально может обувщик, если вы готовы заплатить деньги. Если же подошва недостаточно толстая, то он, вероятно, выберет другой способ.

Для тех, кто не боится экспериментировать, предложим еще один лайфхак, который можно назвать экстравагантным. Возьмите обувь и зафиксируйте ее подошвой кверху. Затем возьмите старые капроновые колготки и подожгите их спичкой. Материал начнет плавиться и капать на подошву. После застывания вы получите качественный и долговечный протектор. Однако не забывайте соблюдать технику безопасности.