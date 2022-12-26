. Дочка певицы Славы рассказал, как получила предложение руки и сердца

Дочь певицы Славы решилась на откровения. Новость о замужестве дочери певицы Славы удивила не только ее коллеги и близких, но и публику. Артистка и ее старшая наследница поделились с прессой подробностями важного события. Александра с волнением вспоминает момент, когда Андрей сделал ей предложение. «Это было очень мило. У меня пара вечерняя в магистратуре в 20:30 заканчивается. Он приехал к университету, спрятался за углом. Потом вышел с цветочками, табличкой «Выходи за меня», присел на колено. Я говорю: «Все, встань, пожалуйста, мне неловко». А там ходят студенты», — делится она в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.К свадьбе дочь звезды готовилась основательно, да и предшествующий ей девичник прошел не менее помпезно… «Сломалось два телевизора. Честно говоря, он был спокойный. Просто одна девочка веселилась больше остальных. Мы всей нашей компанией пошли в бассейн. В итоге поднимаемся за ними, а в номере погром — телевизоры сломаны. Ущерб 84 тысячи рублей», — шокирована Морозова. Однако о плохом девушка уже не думает, так как планирует медовый месяц. «У нас была мечта поехать в Италию на месяц. Но как-нибудь поедем. В любом случае, торопиться уже некуда», — добавила Александра. 42-летняя певица, к слову, одобрила брак дочери, зять ей очень понравился. «Андрей добрый, красивый. Когда мы вошли в загс он говорит: «Я сейчас в обморок упаду, у меня ноги трясутся». Я говорю: «Ты что, держись!». У него реально тряслись ноги. Он так волновался, говорил: «Я так люблю ее». Я чуть с ума не сошла», — вспоминает Слава. К слову, сама певица узаконить отношения с отцом младшей дочери Анатолием Данилицким не торопится. «Он каждый день предлагает. Но нет. Я думаю, это все испортит», — заключила артистка.