. Единоросс попросил Генпрокуратуру проверить частные дома престарелых и хостелы

Михаил Романов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить частные дома престарелых

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил депутатский запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать поручение прокурорам субъектов федерации инициировать совместно с органами МЧС России оперативную проверку всех частных помещений, оборудованных под проживание большого количества людей — пансионатов, гостиниц, домов престарелых, интернатов различного профиля, общежитий, хостелов, клиник, ночлежек, приютов и так далее.

По мнению депутата, проверку следует провести максимально оперативно, пока сотрудники заведений не стали работать в дежурном режиме, который, как правило, устанавливают на время новогодних праздников.

«Отсутствие на рабочих местах всех ответственных сотрудников исключит возможность применения оперативных мер для исправления выявленных нарушений. Это станет фактором риска для всех, кто будет проживать и работать в этих заведениях во время новогодних праздников. Опасность представляют перегрузка электросетей в связи с массовым использованием отопительных приборов и работающих от сети елочных украшений, а также эксплуатация печей и каминов. Кроме того, факторами риска являются алкоголь и фейерверки, которые входят в праздничную традицию, но могут стать причиной несчастных случаев и чрезвычайных происшествий в помещениях для коллективного проживания», — говорится в запросе депутата.

Михаил Романов подчеркивает: профилактическая работа необходима для предупреждения трагедий, подобных той, что случилась в частном доме престарелых в Кемерово. Там 24 декабря 2022 года в ночь на субботу произошел крупный пожар, в результате которого погибло 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Возбуждено три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.

«Известно, что руководство сгоревшего приюта препятствовало проверкам органов пожарного надзора, представителя которого 7 декабря не допустили на объект, хотя визит был согласован с прокуратурой. Такие случаи не редки в негосударственных заведениях. Полагаю, что в виду случившейся трагедии, необходимо усилить контроль за полноценным проведением инспекций в помещениях для коллективного проживания любых форм собственности, а также — за точным исполнением всех предписаний профильных ведомств в случае обнаружения нарушений», — подчеркнул Михаил Романов в своем депутатском запросе к Игорю Краснову.

«Сколько было таких трагедий, уже не перечесть — торговый центр "Зимняя вишня", ночной клуб "Хромая лошадь", десятки страшных пожаров в домах престарелых в разных регионах России, различные трагедии в петербургских густонаселенных хостелах… И всего этого можно было бы избежать, если бы проверки проводились вовремя и качественно. Комитет Государственной Думы по контролю поднимет вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части усиления ответственности за воспрепятствование проведению проверочных мероприятий, согласованных с органами прокуратуры», — отметил Михаил Романов.

