. Филипп Киркоров влюбился под Новый год

Певец Филипп Киркоров рассказал, как встретил свою любовь. Бывший муж примадонны не смог молчать. Алла Пугачева в этом году уехала из России, обосновавшись в Израиле. Певица круто поменяла свою жизнь, получила паспорт новой родины. За это она уже поплатилась — поклонники отворачиваются от нее, коллеги предают забвению. Только, пожалуй, бывший муж, четвертый по счету, Филипп Киркоров, нет-нет да и обмолвится о ней.В преддверии Нового года Киркоров вспомнил, как впервые увидел Пугачеву. Это было на праздновании в кругу родных им близких, по телевизору шел «Голубой огонек», на экране показали Аллу — на дворе шел 1976 или 1977 год. «В «Огоньке» были все артисты, которые принимали участие в тех гастролях: и папу моего показали, и Карела Готта, и молодую певицу, которую невозможно было забыть — Аллу Пугачеву», — рассказал Киркоров в передаче «Однажды…» на НТВ. Четвертым мужем Пугачевой Киркоров стал в 1994 году. а через десять лет их союз распался.