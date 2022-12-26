. Филипп Киркоров влюбился под Новый год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров влюбился под Новый год

Филипп Киркоров влюбился под Новый год
Певец Филипп Киркоров рассказал, как встретил свою любовь. Бывший муж примадонны не смог молчать. Алла Пугачева в этом году уехала из России, обосновавшись в Израиле. Певица круто поменяла свою жизнь, получила паспорт новой родины. За это она уже поплатилась — поклонники отворачиваются от нее, коллеги предают забвению. Только, пожалуй, бывший муж, четвертый по счету, Филипп Киркоров, нет-нет да и обмолвится о ней.
В преддверии Нового года Киркоров вспомнил, как впервые увидел Пугачеву. Это было на праздновании в кругу родных им близких, по телевизору шел «Голубой огонек», на экране показали Аллу — на дворе шел 1976 или 1977 год. «В «Огоньке» были все артисты, которые принимали участие в тех гастролях: и папу моего показали, и Карела Готта, и молодую певицу, которую невозможно было забыть — Аллу Пугачеву», — рассказал Киркоров в передаче «Однажды…» на НТВ. Четвертым мужем Пугачевой Киркоров стал в 1994 году. а через десять лет их союз распался.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

На российской нефтяной шахте произошло задымление
На российской нефтяной шахте произошло задымление
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о волонтерском движении
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о
В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в Усть-Илимске
Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в
Анатолий Белый остался без друзей в России
Анатолий Белый остался без друзей в России
Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика
Лера Кудрявцева хочет прибить музыкального критика
Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным
Сергей Жуков рассказал, почему не хочет общаться Алексеем Потехиным
Филипп Киркоров влюбился под Новый год
Филипп Киркоров влюбился под Новый год
Дочка певицы Славы рассказал, как получила предложение руки и сердца
Дочка певицы Славы рассказал, как получила предложение руки и сердца
Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в которых снимался
Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в
Анастасия Волочкова переживает за дочь, с которой не общается месяцами
Анастасия Волочкова переживает за дочь, с которой не общается месяцами
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна

Еще по теме

Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву на своем концерте
Филипп Киркоров заступился за приехавшую в Россию Аллу Пугачеву
Филипп Киркоров рассказал о встречах с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров признался, почему его бросила Алла Пугачева