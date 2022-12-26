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ФСБ назвала имена украинских диверсантов, нейтрализованных на границе Брянской области

ФСБ назвала имена украинских диверсантов, нейтрализованных на границе Брянской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала имена диверсантов из Украины, которых силовики ликвидировали на границе с Брянской областью.

По информации ведомства, диверсионно-разведывательную группу возглавлял Юрий Горовец 1988 года рождения с позывным "Святоша". В нее также входили два сапера – Максим Михайлов 1990 г.р., позывной "Не пей пиво", и Тарас Карпюк 1984 г.р., позывной "Тарасий". Силовиками был нейтрализован и Богдан Лягов 2003 г.р. с позывным "Аполлон".


Накануне в ФСБ сообщили об уничтожении украинской ДРГ, бойцы которой пытались проникнуть в Брянскую область со стороны Украины. Диверсанты располагали иностранным вооружением и оборудованием, а именно немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer с боеприпасами, приборами связи и навигации. У украинцев позже обнаружили четыре самодельных взрывных устройства мощностью порядка 40 кг в тротиловом эквиваленте.

"ФСБ России на Государственной границе Российской Федерации ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины", — отметили в силовом ведомстве.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков перечислил простые способы защиты военных объектов России от атак ВСУ.

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По материалам: uposters.ru

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