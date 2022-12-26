. ФСБ назвала имена украинских диверсантов, нейтрализованных на границе Брянской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала имена диверсантов из Украины, которых силовики ликвидировали на границе с Брянской областью.

По информации ведомства, диверсионно-разведывательную группу возглавлял Юрий Горовец 1988 года рождения с позывным "Святоша". В нее также входили два сапера – Максим Михайлов 1990 г.р., позывной "Не пей пиво", и Тарас Карпюк 1984 г.р., позывной "Тарасий". Силовиками был нейтрализован и Богдан Лягов 2003 г.р. с позывным "Аполлон".

Накануне в ФСБ сообщили об уничтожении украинской ДРГ, бойцы которой пытались проникнуть в Брянскую область со стороны Украины. Диверсанты располагали иностранным вооружением и оборудованием, а именно немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer с боеприпасами, приборами связи и навигации. У украинцев позже обнаружили четыре самодельных взрывных устройства мощностью порядка 40 кг в тротиловом эквиваленте.

"ФСБ России на Государственной границе Российской Федерации ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины", — отметили в силовом ведомстве.

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