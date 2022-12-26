. Глава Минфина Силуанов: Россия пойдет на принцип в вопросах поставки нефти Западу
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Глава Минфина Силуанов: Россия пойдет на принцип в вопросах поставки нефти Западу

Глава Минфина Силуанов: Россия пойдет на принцип в вопросах поставки нефти Западу

Министр финансов Антон Силуанов в интервью Asharq News допустил, что Россия ограничит объем добычи нефти, но поставлять топливо по ценам, которые назначил Запад, принципиально не станет.

Силуанов напомнил слова президента Владимира Путина о том, что РФ не станет поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные государства:


"Как это повлияет на экономику, бюджет страны, на объем добычи? Да, возможно, где-то придется ограничить объемы добычи. Но мы сейчас видим, что наши компании, наши нефтедобывающие компании переориентируют свои направления поставок с запада на восток, на юг, на другие страны".

Российские власти в настоящее время ищут новых потребителей нефти, другие рынки и "другую логистику". Возможно, "это будет дороже". Спрос на топливо есть, и он будет расти, отмечают эксперты. Во многом "будет зависеть эта ситуация от динамики мировой экономики".

5 декабря вступили в силу ограничения на российскую нефть, поставляемую по морю. Стоимость топлива ограничили на уровне $60 за баррель.

В середине месяца правительство определилось с окончательным ответом на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Проект президентского указа, описывающего механизм, уже согласован с правительством. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения. Такие предложения Новак назвал абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы.

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По материалам: uposters.ru

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