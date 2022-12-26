. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Начинается последняя неделя декабря. В воскресенье мы проснемся утром в новом 2023 году. Пришло время узнать о самых важных советах на самый важный период времени. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы не попасть впросак.

Портал Woman’s day поделился с нами информацией относительно того, как стоит завершить сложный 2022 год, чтобы первый день 2023 стал более позитивным и располагающим к приятным эмоциям. Эксперты сайта dailyhoro.ru дополнили эти советы, чтобы каждый из вас смог с еще большей вероятностью обрести счастье, любовь и процветание, сохранив при этом удачу и позитив.

Овен

Самый благоприятный день недели для Овнов — понедельник. Согласно предсказаниям и прогнозам астрологов, представителям данного Знака удастся довольно быстро решить все накопленные проблемы, что поможет встретить Новый год в хорошем настроении и боевом расположении духа. Если вдруг в первые дни недели людям этого Знака покажется, что силы покинули их, вернуть их помогут семь полезных правил. В этот период Овнам, скорее всего, удастся стать богаче и успешнее в делах и работе, а вот в любви астрологи советуют быть осторожнее. Не нужно спорить с любимым человеком.

Телец

Тельцам астрологи настоятельно советуют как можно чаще общаться с высоковибрационными людьми. Они будут вдохновлять, заряжать энергией, силами, хорошим настроением, а перед началом Нового года это крайне важно. Это будет замечательное время для поездок, причем как для рабочих, так и для личных, однако, желательно успеть съездить в другой город или страну до 29 декабря, потому что в этот день начинается ретроградное движение Меркурия. Эта неделя прекрасно подходит как для любовных, так и для деловых знакомств, корпоративов любого масштаба.

Близнецы

Близнецам необходимо как можно быстрее достичь поставленных задач и целей в домашних, рабочих и финансовых делах, поскольку с 29 декабря их главный покровитель Меркурий уже не сможет помогать им так же, как раньше. Можно попробовать выбрать камень-талисман на удачу, который быстро даст Близнецам необходимую удачу. С 29 числа переговоры и дела будут практически безрезультатными, но это не значит, что нужно полностью абстрагироваться от рабочих задач. Наоборот, важно оставаться внимательными и исполнительными, иначе можно сильно прогореть финансово.

Рак

Ракам нужно срочно очистить свое жилище от негативной энергии, особенно если в их доме недавно были какие-то неприятные люди. Можно сделать, например, окуривание травами, либо, как минимум, провести банальную уборку. Начиная с понедельника нужно понемногу останавливать свою финансовую активность, фокусируясь на домашних делах и общении с близкими. На Раков возложена будет важная задача по поддержанию хорошего новогоднего настроения для всех членов семьи и для второй половинки. Не нужно вспоминать что-то плохое и фокусироваться на трудностях.

Лев

Львам на этой неделе, скорее всего, придется не раз встречать на своем пути новых людей. Вполне возможно, что среди них будет много хороших и добрых личностей, несущих свет и позитив. Чтобы научиться отсеивать негативных людей, можно воспользоваться советами физиогномики, чтобы научиться анализировать характер человека по его лицу. Самое главное сейчас для Львов — это следить за своим самочувствием. В последние шесть дней года нельзя болеть. Астрологи советуют направить свои силы в любовное русло. Возможно, одинокие львы найдут любовь, а те, кто уже влюблен переведут отношения на новый уровень.

Дева

У Дев в последнее время могло быть много проблем, связанных с настроением. В этом могут быть виноваты окружающие люди, бесконечные рабочие дела и неурядицы, а также проблемы со здоровьем. В связи с этим рекомендуем представителям данного Знака провести ритуал трансформации негативной энергии в положительную. Это прекрасное время для развлечений, общения, посещения людных мест. Также можно заняться самопродвижением, рекламой. Если Девы почувствуют сильную усталость, лучше отдохнуть, причем вместе со второй половинкой, если такова имеется.

Весы

Весам нужно остерегаться врагов и недоброжелателей. Поставить на себя сильную защиту им помогут семь бытовых предметов, обладающих обережными свойствами. Самые неблагоприятные дни недели — 29, 30 и 31 число. В эти три дня астрологи советуют обходить стороной ссоры и ни в коем случае не провоцировать на негатив окружающих людей. Очень важно до наступления 2023 года успеть закончить все важные дела. Новые проекты в работ и бизнесе, а также новые любовные отношения пока лучше не начинать. Лучше сфокусироваться на домашних делах.

Скорпион

Скорпионам нужно срочно научиться управлять своим эмоциональным состоянием, поскольку в эти семь дней их будет вывести из себя проще простого. Не нужно бурно реагировать на провокации со стороны окружающих. Особенно это касается общения в социальных сетях и в комментариях под видео. Ненужные споры могут лишить Скорпионов не только энергии, но и удачи. В целом неплохо должны пройти командировки или поездки личного характера. В любовной сфере жизни не произойдет больших изменений, поэтому лучше сфокусироваться на других делах.

Стрелец

Стрельцам удастся преобразить свою жизнь, но не только из-за чуда Нового года. Рожденным под управлением этого Огненного Знака Зодиака необходимо выработать несколько привычек, которые ускорят процесс изменения и преображения жизни. Это неплохое время для крупных покупок, но только не 29 декабря. 29 числа лучше отдохнуть. Голова Стрельцов в эти семь дней будет забита проблемами и делами. Это значит что им станет проще перестать думать о невзгодах. Нужно направить вектор своих мыслей в будущее, а не в прошлое.

Козерог

Ночные светила помогут Козерогам избавиться от черной полосы в жизни. Ретроградный Меркурий почти никак не повлияет на них, поэтому можно сказать, что Козероги станут самыми успешными. В работе и в бизнесе нужно проявлять больше активности и инициативы. Только так людям этого Знака удастся выйти на новый уровень успеха. В амурных делах тоже нужно действовать, не дожидаясь активности со стороны окружающих. Это поможет Козерогам остаться притягательными, красивыми. Их жизнь сейчас напрямую зависит от внутреннего запала.

Водолей

Водолеям стоит постараться развить в себе эмоциональную устойчивость. Все дело в том, что на этой неделе будет достаточно много желающих помешать им в достижении поставленных целей. Можно и вовсе попробовать поставить работу и дела на паузу, взяв себе небольшой отпуск. Это хорошее время для общения с противоположным полом, причем безо всяких намеков и надежд на дальнейшее романтическое продолжение. Нужно наслаждаться общением с людьми, учиться у них чему-то полезному и дарить радость с любовью в ответ.

Рыбы

Рыб ожидает довольно нервная неделя с неожиданными поворотами и множеством неприятностей. Будет достаточно сложно концентрироваться на делах, поэтому астрологи рекомендуют пользоваться почаще медитацией на успокоение. Еще эксперты советуют Рыбам раздать долги, перестать носить тяжести. Нужно побольше гулять и заботиться о своем здоровье. В конце недели представителей данного Знака могут ожидать приятные неожиданные знакомства, причем как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Рыбам нужно почаще пребывать среди друзей и близких.