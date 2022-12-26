. Ида Галич рассказала о своей детской новогодней мечте

Ведущая Иды Галич призналась, что получила от Деда Мороза. У уртистки была мечта. Девочке было девять лет, когда она грезила о кассетном плеере. На тот момент подрастающая звезда Youtube жила в Буденовске и даже не надеялась получить заветный аппарат. С дефицитной техникой девочка обращалась очень осторожно — убирала его туда, где обнаружила презент.«Я нашла его под кроватью. Очень долго его слушала: пару месяцев ходила, кассеты уже себе покупала. Но каждый божий день клала его обратно. Я очень удивилась, что мне плеер подарили», — смеется ведущая в эфире передачи «Однажды…» на НТВ.