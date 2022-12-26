. Ирина Шейк запечатлелась в бикини на фоне красивого заката
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Ирина Шейк запечатлелась в бикини на фоне красивого заката

Ирина Шейк запечатлелась в бикини на фоне красивого заката
Топ-модель Ирина Шейк восхитила своей фигурой на пикантном фото. Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она смогла прославиться на весь мир. Топ-модель живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. В последнее время ее все чаще видят с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Примечательно, что ходят слухи, что звезда не только воссоединилась с ним, но и планирует завести второго ребенка. Недавно Ирина приняла участие в модных показах в Париже. Она показала, что находится в отличной форме. А вот перед Новым годом модель решила понежится на море. В соцсети она поделилась кадром, на котором позировала в бикини на фоне заката. Шейк в стрингах обнажила свои ягодицы и стройные ноги.
«Всего несколько закатов от 2023 года», – написала звезда. Поклонники признались, что Ирина лишила их дара речи. Многие отметили, что она обладает бесподобной фигурой. «Ох, вот это красотка», «Фото Брэдли сделал?», «Какая вы роскошная», «Воу, воу! что за леди», «А вид сочный», «Фигурка — закачаешься», «Точно всех сразила», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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