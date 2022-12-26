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Известная блогерша рассказала о «темной стороне» популярности

Известная блогерша рассказала о «темной стороне» популярностиПопулярная блогерша пожаловалась на преследователя, который снимал ее и присылал угрозы

Популярная блогерша и модель Ханна Палмер, на которую в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписаны 2,2 миллиона человек, сообщила, что столкнулась с несколькими случаями преследования. О «темной стороне» популярности она рассказала американскому изданию Newsweek.

С первым случаем блогерша столкнулась в 2019 году после переезда в новую квартиру. Сталкер снимал ее на видео, когда она была на балконе, а затем без разрешения выкладывал эти ролики в интернет. Поскольку к тому моменту модель уже стала известной, многие пользователи узнали ее в роликах и активно комментировали сливы. «Посмотрите, это же Ханна Палмер?» — писали они.

По словам блогерши, она была шокирована и чувствовала себя крайне оскорбленной. В полиции отказались принимать заявление, объяснив это тем, что это киберпреступление, и ей пришлось обращаться в ФБР.

В 2022 году девушка переехала из квартиры в частный дом. Первый опыт преследования потряс ее, поэтому блогерша сделала все, чтобы скрыть свой адрес и даже наняла консультанта по кибербезопасности. Однако вскоре неизвестный начал присылать ей фотографии внутренней части ее спальни. Затем сталкер начал присылать ей оскорбления и угрозы. Модель призналась, что боялась заблокировать этого человека, потому что опасалась его появления на пороге.

«Я была потрясена и напугана», — поделилась она. Блогерша написала заявление в полицию и два месяца в страхе ждала судебного запрета для сталкера приближаться к ней.

Ранее британская ведущая Исла Тракуэр пожаловалась на соседа, который терроризирует ее преследованием. Несмотря на то что ранее суд признал мужчину виновным в преследовании ведущей, после истечения срока запрета на общение с ней Барретт снова начал следить за соседкой.

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По материалам: lenta.ru

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