. Яна Рудковская рассказала о суррогатном материнстве
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Яна Рудковская рассказала о суррогатном материнстве

Яна Рудковская рассказала о суррогатном материнстве
Продюсер Яна Рудковская поделилась подробностями зачатия ребенка. Евгений Плющенко и Яна Рудковская правильно воспитывают своего старшего сына Сашу, который в свои девять лет способен полностью себя обеспечить, зарабатывая миллионы в ледовых шоу отца и рекламе. Есть у пары и младший Арсений, которому только два года. Но звездная пара явно намерена растить сверхчеловека и из него. Ребенок родился с помощью суррогатной матери. Яна призналась, что за эти услуги им пришлось заплатить даже больше среднего прайса, который начинается с миллиона рублей. Все потому, что их помощница захотела себе дом и получила желаемое. Но все то время, пока внутри нее находился ребенок звездной пары, женщине приходилось находиться под жестким контролем. Те снимали ей квартиру, платили «стипендию» и полностью всем обеспечивали. А также были в курсе всех ее действий, получая еженедельный отчет, где была и что делала.
Яна пояснила, что они отнеслись ответственно к выбору кандидатуры суррогатной матери. Главными условиями были — хорошее здоровье и предыдущий опыт. Есть правда и минусы такого рождения. Их признали как сама Яна, так и Евгений. В них не сразу включился родительский инстинкт ко второму ребенку, в отличие от старшего Саши. «Я хотел пацана, чтобы он был наш, совместный. Это было мое дитя сразу. Одна история, когда ты ходишь и гладишь животик, видишь, как выпирает ручка или ножка. Здесь получилось по-другому. Но на сегодняшний день я счастлив. Это мой ребенок, мой сын»,  — заявил Евгений. И теперь они намерены решиться еще и на рождение дочери. Кстати, они вполне могли бы получить сразу двоих детей, но что-то пошло не по плану. «Отомстили нашей семье!» Рудковская о пережитом скандале — рассказала Рудковская в эфире шоу «Секрет на миллион».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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