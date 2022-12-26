. К праздникам авторы Atomic Heart показали новый «зимний» скриншот из игры
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К праздникам авторы Atomic Heart показали новый «зимний» скриншот из игры

К праздникам авторы Atomic Heart показали новый «зимний» скриншот из игры


Разработчики из студии Mundfish готовят к релизу в начале 2023 года игру Atomic Heart. Один из самых ожидаемых шутеров с элементами RPG станет доступен игрокам на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 21 февраля 2023 года. Сразу после релиза игра Atomic Heart будет частью подписки Game Pass.

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Разработчики Atomic Heart решили к рождественским и новогодним праздникам поделиться новым скриншотом из игры. Они показали «зимний» момент, где можно видеть лед и замороженные конечности. Вероятно, скриншот сделан в одном из павильонов научного комплекса.


Напомним, Atomic Heart расскажет историю альтернативного СССР, где главному герою из КГБ предстоит направиться на предприятие, наполненное восставшими роботами.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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