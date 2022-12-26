. Как можно решить проблему заедающей молнии на одежде самостоятельно

Современную одежду и зимнюю обувь сложно представить без молнии, но случается, что она заедает в самый неподходящий момент. Не всегда есть время сразу же обратиться в сервисный центр для ее замены или восстановления, но мало кто знает, что в большинстве случаев проблему можно решить собственными силами.

По какой причине молния на одежде или обуви может заедать

Существует множество причин, по которым замок на одежде или на обуви может выйти из строя, но полная замена замка требуется в редких случаях. Обычно такие моменты возникают после многократных поломок молнии, ведущих к деформации зубьев или их выпадению. Если же это происходит впервые, проблему обычно удается устранить. Чтобы она не повторилась, желательно учитывать, что большинство поломок происходит из-за неаккуратного использования молнии:

рывки, дерганье за замок, захват кусочков ткани бегунком во время застегивания молнии, которые приводят к ее порче;

попадание инородных частиц между зубчиками молнии (песок, грязь, ветки, пыль);

неправильное хранение одежды или обуви, при котором молния сгибается или перекручивается;

частое использование одежды или обуви с молнией при плохих погодных условиях (дождь, снег, мороз), из-за чего происходит ее коррозия;

некачественный материал, использующийся при изготовлении молнии.





В начальной стадии большинство этих причин можно устранить и увеличить время пользования застежкой, но когда проблема повторяется, происходит деформация молнии, остается единственный выход – ее замена в сервисном центре.

Как устранить проблемы с молнией

Если вы заметили, что молния на куртке или на ботинках начала заедать и уже не так легко застегивается, как раньше, первое, что следует сделать – тщательно по всей длине смазать ее кусочком мыла или воска от свечи. Предварительно следует осмотреть застежку и убедиться, что она чистая и никакое инородное тело не попало между зубчиков. Обычно на какое-то время это решает проблему – и молния снова начинает легко застегиваться.

После пребывания в неблагоприятных погодных условиях или на песчаной местности замок на одежде и обуви желательно чистить при помощи старой зубной щенки, а после этого также смазывать воском или мылом.





При самопроизвольном расстегивании металлической молнии можно попробовать решить проблему следующим образом:

Застегните молнию и положите вещь на горизонтальную поверхность. Постучите молотком по всей длине замка с обеих сторон молнии.

Обычно после такой процедуры молния перестает расстегиваться.

Пластмассовую молнию можно «вылечить» смачиванием раствором канифоли в спирте.

Если металлический бегунок перестал закрывать замок, его следует немного сжать при помощи плоскогубцев. Это делается в закрытом состоянии замка.