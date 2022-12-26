. Как привлечь удачу и что категорически нельзя подавать на новогодний стол в этом году

Символом нового 2023 года будет Водяной Кролик, которого необходимо задобрить, чтобы обрести достаток, благополучие и успех. Для этого нужно заранее узнать, что не следует ставить на новогодний стол.

Что не следует подавать на новогодний стол

Кролик любит семейный очаг и уют, именно поэтому Новый год необходимо провести в кругу своих близких и родных. Каждая хозяйка должна знать, какое блюдо понравится не только гостям, но и Кролику. Однако есть такие, которые вовсе нельзя ставить на новогодний стол.

Крольчатина, конина, говядина и свинина





На праздничном столе не должно быть никаких блюд из крольчатины — хозяину года это очень не понравится. Кролики питаются только растительной пищей, поэтому от свинины, конины и говядины тоже следует отказаться. Любителям мяса стоит отдать предпочтение индейке, курице, утке и перепелке. При этом можно и не запекать птицу целиком, а сделать гуляш, отбивные, рулетики и многое другое.

На стол также можно поставить блюда из рыбы и морепродуктов. К ним символ года будет благосклонен. Поэтому можно ограничиться бутербродами с красной рыбой или икрой.

Колбаса

От колбасной нарезки тоже следует отказаться — она не понравится символу года. Альтернативой колбасе может стать сыр. Его нарезка в придачу к овощам будет как раз кстати.

Приправы





Кролику не нравятся слишком резкие и навязчивые ароматы, поэтому со специями следует быть очень осторожными. Во время приготовления того или иного блюда их не стоит добавлять много. Достаточно будет слегка посыпать черным перцем.

Майонез

Символу года не нравятся жирные и калорийные соусы, поэтому майонез попадает под запрет. Любителям таких салатов стоит отдать предпочтение сметане — она намного полезнее и при этом понравится Кролику.

Алкоголь

Символу года не нравятся спиртные напитки, поэтому желательно их не ставить на новогодний стол. Но если без них никак, то самое главное, не злоупотреблять ими. Свое предпочтение лучше всего отдать качественным винам.

Что можно ставить на новогодний стол





Все знают, что Кроликам не нравится животная пища, они больше всего благосклонны к растительной. Именно поэтому на праздничный стол можно поставить такие блюда:

фрукты и овощи;

свежая зелень;

морковь и капуста;

овощные салаты и рагу;

бутерброды из цельнозернового хлеба;

фруктовые салаты и ягоды.

Поскольку кролик является еще тем эстетом, он любит видеть во всем красоту. Именно поэтому необходимо уделить больше внимания сервировке стола: постелить новую скатерть, разложить красивые салфетки и поставить новую посуду.

Стол можно украсить еловыми веточками, красивыми игрушками, фигурками зайчиков, свечами и другими элементами декора. При этом он не должен быть слишком вычурным, поскольку символ года не приветствует никаких излишеств. Красиво украшенная елочка тоже вызовет приятные эмоции у кролика.

Цветовую гамму праздничного стола можно сделать разной. Многие используют традиционные цвета: синий, голубой, красный, зеленый, золотой, белый, но помимо них, еще можно использовать лимонный, оранжевый и фиолетовый.





Символ года будет в восторге от красиво наряженной елочки. Но вешать на нее все игрушки, которые есть в доме, не стоит.