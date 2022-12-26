. Как сходить в отпуск выгодно 2023 году
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Как сходить в отпуск выгодно 2023 году

Как сходить в отпуск выгодно 2023 году
Специалист рассказал, когда лучше всего брать отпуск. В конце года на многих предприятиях составляют графики отпусков. Когда лучше всего брать положенные 28 дней, чтобы не потерять в выплатах, рассказала эксперт по трудовому праву сервиса Head Hunter Татьяна Нечаева. По словам юриста, лучше всего брать отпуск в месяцы, когда рабочих дней больше всего. Таковым, например, считается август. А самыми короткими с точки зрения числа будней являются январь и февраль, а также апрель и май. «В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе — всего 17, в феврале — 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые «длинные» с точки зрения рабочих дней месяцы — это август — 23 рабочих дня, а также март и октябрь — по 22», — заявила специалист. Таким образом, согласно мнению Нечаевой, лучше всего взять отпуск в марте, августе и октябре, а наименее выгоден отдых в январе и феврале, а также апреле и мае, пишет РИА «Новости». Кстати, ранее другой сервис «Зарплата.ру» выяснил, по какой причине россияне в прошлом году чаще всего отказывались от отпуска. Так, оказалось, что большинство не смогли пойти отдыхать из-за производственной необходимости. Либо они сами, либо начальство решило, что без них вся работа встанет. Таких было 48% работников. Еще 18% трудоустроенных граждан сказали, что не смогли взять отпуск из-за невозможности передать свои дела коллегам. Многие еще решили сохранить свои отпускные дни в этом году, чтобы перенести их на следующий. Тогда юрист Екатерина Дикович отметила, что дни действительно можно перенести, но вот компенсация за неотгуляннный отпуск не положена. Ранее пошаговой инструкцией расчета отпускных поделились эксперты компании «Правокард». Как рассказали специалисты, конечная сумма зависит от всех доходов за последний год. Таким образом, зная, сколько вы получали в течение 12 месяцев, можно посчитать, какие деньги вам перечислят в качестве отпускных.  
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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