. Как выбрать привлекательную вывеску для кафе
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Как выбрать привлекательную вывеску для кафе

Вывеска с правильно подобранным шрифтом, размером и цветами букв привлекает к себе внимание. У прохожих появляется желание посетить новое заведение, а впоследствии и стать его завсегдатаями. Перед открытием, во время работы и после ребрендинга проводят рекламные кампании, и только вывеска, заказанная единожды, работает всегда 24/7. Рекламное агентство https://vcolorite.ru/ расскажет, как выбрать вывеску для кафе, чтобы обзавестись постоянными гостями и пополнять их ряды.

Вывеска для кафе — отражение концепции заведения

В вывеске указывают название, основные услуги, часы работы и знаки, ассоциирующиеся с едой или общественным питанием. Например, изображение вилки и ложки часто встречается в придорожных пунктах питания. В вывеску добавляют направления работы по типу «грузинская кухня», «гриль» и другое.

Исходя из концепции заведения, выбирают стиль самой вывески и ее элементов. Отталкиваются от прообраза и структуры организации заведения. Нельзя представить одинаковые вывески на:

  • молодежном кафе;
  • закусочной с низкими ценами;
  • кафе с банкетным залом;
  • кафе с подачей блюд в оригинальных банках, которые можно забрать с собой.

В вывеске кафе крупных сетевых компаний достаточно указать одно название. В остальных случаях, когда открывают заведение не по франшизе, в вывеску лучше добавить название и род деятельности. Используя объемные буквы и символы можно сделать привлекательную вывеску с подсветкой.

Размер вывески для кафе

Любая вывеска должна хорошо читаться с расстояния, где чаще находится потенциальный посетитель. Например, вывеска придорожного кафе всегда больше, чем у кафе на улицах города. Крупные буквы удобнее читать издалека, а маленькие — вблизи. На восприятие текста влияет его цвет. Так, при одинаковом размере красные буквы гораздо легче прочитать с дальнего расстояния, а зеленые — с ближнего.

Цвет вывески для кафе

В вывеске должно быть не более 2-3 цветов, которые хорошо просматриваются в дневное и ночное время. С помощью контрастной окантовки делают более четкие и легко читаемые надписи. С белым цветом хорошо сочетается:

  • красный;
  • желтый;
  • зеленый;
  • пурпурный.

В выборе цвета учитывается его влияние на восприятие и общий фон, которым может быть здание, небо, окружающая среда.

Шрифт и разрядка в вывеске

Нет данных, какой шрифт работает эффективнее, поэтому в его выборе вы ограничены только концепцией заведения и возрастной группой потенциальных посетителей. «Грубые» шрифты больше подойдут для кафе-грильной или стрит-фуда, каллиграфические — для заведений, ориентированных на банкеты, а мультяшные — для детских кафе. Желательно в вывески использовать не больше 2-х шрифтов и подобрать подходящую разрядку — расстояние между буквами, которое делает их более читабельными с определенного расстояния.


# Бизнес

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