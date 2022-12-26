. Каким знакам зодиака повезет в начале 2023 года

Наступающий 2023 год многие связывают с грядущей трансформацией, обновлением и переменами в личной жизни, не всегда позитивными. Но для трех знаков зодиака он начнется с невероятного успеха в любых начинаниях. Как будут развиваться дальнейшие события и удастся ли сохранить позитивные тенденции, будет зависеть исключительно от самих людей. Этими счастливчиками, которым удача сама идет в руки, являются Львы, Девы и Козероги.

Лев





Львы будут чемпионами везения с наступлением 2023 года. В самом его начале они завершат все проблемные дела, которые долгое время считали «чемоданом без ручки» – и решить не удавалось, и бросить на полпути было жалко. Им удастся найти для них неожиданное решение, даже получить вознаграждение за свое терпение и старание.

В январе Львы смогут начать новый проект, который окажется для них невероятно удачным не только в перспективе, но и принесет быстрый финансовый успех уже в этом месяце. Львы смогут сделать выгодное вложение получаемых от этого проекта средств и значительно приумножить свое состояние.

Окрыленные успехом, представители этого знака не должны забывать о своих близких родственниках, которые нуждаются в их поддержке. На почве невнимания со стороны Львов могут возникнуть проблемы в семье, но их удастся быстро решить. Тем более что приятное известие, полученное к началу весны, отвлечет от возможных конфликтов и вновь принесет мир и радость в семью.

Дева





Начало года у Дев будет достаточно напряженным. Устав от многодневных праздников, приема гостей и посещения праздничных вечеринок, они захотят отдохнуть в полном одиночестве. Возможно, это будет правильное решение, потому что отдохнув и пополнив запасы энергии, Девы смогут с новыми силами и вдохновением погрузиться в работу. Их старания будут замечены, причем неожиданно для себя они получат интересное и выгодное предложение. Оно может быть связано с новым проектом, новой должностью или вообще новой работой, которой Деве не приходилось прежде заниматься.

Не раздумывайте ни секунды по этому поводу. Это ваш шанс стать в наступающем году счастливой и успешной. А также выйти на такой материальный уровень, который поможет чувствовать себя полностью независимым человеком. Ваши доходы будут расти с каждым днем. Постарайтесь правильно распорядиться деньгами, чтобы сохранить тенденцию финансового роста.

Личная жизнь у семейных Дев будет стабильной, одинокие представители этого знака могут встретить свою вторую половинку, если станут замечать оказываемые им знаки внимания.

Козерог





Козерогам нужно постараться решить все профессиональные проблемы до наступления Нового года, чтобы начать январь с чистого листа. То, что не удастся решить позитивным образом, лучше оставить в старом году и больше не возвращаться к этим вопросам, они для вас будут лишним балластом. С наступлением нового года беритесь за любые новые проекты, не бойтесь рисковать и ставить для себя самые сложные задачи – посмотрите, как у вас откроется «второе дыхание», и все будет идти словно «по маслу».

Если еще в январе вам будет не хватать денег, поэтому на праздники придется включить режим жесткой экономии, то уже к началу весны вы сможете позволить себе то, что раньше даже не входило в ваши планы. Самое время будет отправиться в дальнее путешествие с близким человеком, в места, где всегда мечтали побывать.

В личной жизни также ожидаются позитивные перемены, ваши отношения с близким человеком выйдут на новый уровень развития, наберут глубину чувств и приятных эмоций. Свободным Козерогам в этом году самое время подумать о свадьбе.