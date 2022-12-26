. Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области

Жители Воронежа и представители местных общественных организаций передали российским бойцам в Херсонской области полезный груз в дополнение к стандартному государственному обеспечению. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).

По его словам, в пользу отечественных военных было передано большое число товаров. 

«В нем [в грузе. — Прим. ред.] «по списку» было все то, что конкретно необходимо нашим бойцам на передовой. Сейчас там ежедневно идут артдуэли, поэтому мы договорились так, что группа наших военных приехала в установленное место, где и состоялась передача груза. В числе тех, кому передали помощь, также находятся и мобилизованные граждане», — передает слова депутата ФАН.

В херсонском гуманитарном центре агентству сообщили, что добровольцы передали военнослужащим в том числе турникеты, разгрузки, тактические «кошки» и перчатки, термобелье, зимние «горки» и сапоги, балаклавы, а также свежие продукты и консервы.

Между тем, как писала «Парламентская газета», глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов лично побывал в зоне спецоперации, сопроводив один из предназначенных для военнослужащих гуманитарных грузов, поговорил с мобилизованными и уточнил, в чем нуждаются они сами и их семьи. По словам главы региона, ему важно было понять, каков настрой у военнослужащих.

Ранее стало известно, что волонтеры Подмосковья привезли 15 тонн гуманитарной помощи жителям разрушенного в ходе ведения боевых действий города Северодонецка в Луганской Народной Республики. Им раздали продуктовые наборы, чай, сахар, сладости и средства личной гигиены.

# Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Восемь машин столкнулись в ДТП под Москвой
Восемь машин столкнулись в ДТП под Москвой
ФСБ назвала имена украинских диверсантов, нейтрализованных на границе Брянской области
ФСБ назвала имена украинских диверсантов, нейтрализованных на границе
Стали известны подробности уголовного дела блогерши Белоцерковской
Стали известны подробности уголовного дела блогерши Белоцерковской
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ущерб от действий "беглых банкиров" составил 2 трлн рублей
Ущерб от действий "беглых банкиров" составил 2 трлн рублей
Утечка: В сети появился играбельный прототип Halo 3 с рядом отличий от релизной версии
Утечка: В сети появился играбельный прототип Halo 3 с рядом отличий
На российской нефтяной шахте произошло задымление
На российской нефтяной шахте произошло задымление
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о волонтерском движении
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о
В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
В Иркутске на улице Урицкого открыли каток для малышей
Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в Усть-Илимске
Председателю СК России доложат о ситуации с закрытием трамвая в
Анатолий Белый остался без друзей в России
Анатолий Белый остался без друзей в России

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Эрдоган согласился с Путиным по вопросу поставок зерна
Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских компаниях
Медведев рассказал об озолотившихся от зерновой сделки американских

Еще по теме

Кастюкевич: Херсонская область будет с углем
ЕР передала рюкзаки и наборы для первоклассников в Скадовский район Херсонской области
Депутат Госдумы Кастюкевич: Голосование в Херсонской области проходит по совести и по закону
ЕР помогает маломобильным жителям Херсонской области