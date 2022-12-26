. Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области

Жители Воронежа и представители местных общественных организаций передали российским бойцам в Херсонской области полезный груз в дополнение к стандартному государственному обеспечению. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).

По его словам, в пользу отечественных военных было передано большое число товаров.

«В нем [в грузе. — Прим. ред.] «по списку» было все то, что конкретно необходимо нашим бойцам на передовой. Сейчас там ежедневно идут артдуэли, поэтому мы договорились так, что группа наших военных приехала в установленное место, где и состоялась передача груза. В числе тех, кому передали помощь, также находятся и мобилизованные граждане», — передает слова депутата ФАН.

В херсонском гуманитарном центре агентству сообщили, что добровольцы передали военнослужащим в том числе турникеты, разгрузки, тактические «кошки» и перчатки, термобелье, зимние «горки» и сапоги, балаклавы, а также свежие продукты и консервы.

Между тем, как писала «Парламентская газета», глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов лично побывал в зоне спецоперации, сопроводив один из предназначенных для военнослужащих гуманитарных грузов, поговорил с мобилизованными и уточнил, в чем нуждаются они сами и их семьи. По словам главы региона, ему важно было понять, каков настрой у военнослужащих.

Ранее стало известно, что волонтеры Подмосковья привезли 15 тонн гуманитарной помощи жителям разрушенного в ходе ведения боевых действий города Северодонецка в Луганской Народной Республики. Им раздали продуктовые наборы, чай, сахар, сладости и средства личной гигиены.