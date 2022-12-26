. Килиан Мбаппе поставил ПСЖ три условия и пригрозил уходом

Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выдвинул три условия, при соблюдении которых он готов остаться в команде, пишет OK Diario.

От руководства ПСЖ Мбаппе просит подписать нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна и назначить на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, который ранее возглавлял "Реал". Также он требует продать бразильского нападающего Неймара, с которым у француза случился конфликт.

Мбаппе объявил 19 декабря, что покинет клуб летом следующего года, чтобы уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат. Его не пугает возможное понижение зарплаты (в ПСЖ зарплата Мбаппе составляет 57 млн евро в год после вычета налогов).

Что касается конфликта Мбаппе и Неймара, речь идет о сентябрьском инциденте, когда стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. ПСЖ пришлось провести встречу для улаживания споров между футболистами. Прийти к согласию не удалось.