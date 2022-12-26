. Клава Кока рассказала о своих расценках для бездомных
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Клава Кока рассказала о своих расценках для бездомных

Клава Кока рассказала о своих расценках для бездомных
Певица Клава Кока угодила в некрасивый скандал. О певице в Сети ходит нехорошая история. В социальных сетях прошла новость о некрасивом поступке певицы Клавы Коки. Якобы девушку попросили записать короткое видеообращение для сирот из Иркутска и поздравить их с Новым годом, а поп-звезда заломила за это ценник, а в 800 тысяч рублей.
Попытка отрезвить певицу тем, что речь все-таки идет о детях, оставшихся без родителей, привела лишь к тому, что Клава скинула цену до 700 тысяч. Якобы после этого благотворительная организация прекратила общение со звездой. Однако в новости отсутствует ссылка на конкретный источник. Да и сама Кока поспешила заверить фанатов, что это все фейк. «Ну какой же бред! Жалко, что 0% правды. Но приятно, что мое имя так притягивает, чтобы выдуть новости, как мыльные пузыри. Они, конечно, блестящие снаружи, но пустые внутри», - написала 26-летняя артистка в Telegram. Напомним, что на днях другая певица Люся Чеботина рассказала, почему перестала дружить с Клавой Кокой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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