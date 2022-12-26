. Колокольцев заявил о росте преступлений с наркотиками среди мигрантов

В России отмечается рост преступности среди иностранных граждан, прибывших в страну, среди их криминальных проявлений 80 процентов связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, необходимо ужесточить контроль в этой сфере, и соответствующие указания в территориальные органы «на местах» уже даны.

«Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль», — заявил он.

Ранее стало известно о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза за пять лет. При этом число несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотики и состоящих на учете в учреждениях ФСИН и Минздрава, снизилось почти на 40%, отметили в МВД.