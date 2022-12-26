. Колокольцев заявил о росте преступлений с наркотиками среди мигрантов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Колокольцев заявил о росте преступлений с наркотиками среди мигрантов

Колокольцев заявил о росте преступлений с наркотиками среди мигрантов

Колокольцев заявил о росте преступлений с наркотиками среди мигрантов

В России отмечается рост преступности среди иностранных граждан, прибывших в страну, среди их криминальных проявлений 80 процентов связаны с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По его словам, необходимо ужесточить контроль в этой сфере, и соответствующие указания в территориальные органы «на местах» уже даны.

«Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль», — заявил он.

Ранее стало известно о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза за пять лет. При этом число несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотики и состоящих на учете в учреждениях ФСИН и Минздрава, снизилось почти на 40%, отметили в МВД.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и подручными средствами
Уход за ноутбуком: как правильно очистить экран специальными и
Внучка Чарли Чаплина высказалась об образах русских злодеев в кино
Внучка Чарли Чаплина высказалась об образах русских злодеев в кино
Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого родителя (12 фото)
Детские проделки, которые станут испытанием на прочность для любого
Тельцам сфокусироваться на работе, Овнам поберечь силы: срочные советы знакам зодиака на неделю с 26 декабря по 1 января
Тельцам сфокусироваться на работе, Овнам поберечь силы: срочные
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной ковидом актрисы
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил причину участия в съемках больной
Килиан Мбаппе поставил ПСЖ три условия и пригрозил уходом
Килиан Мбаппе поставил ПСЖ три условия и пригрозил уходом
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Военный эксперт заявил о превосходстве РСЗО «Торнадо-С» над американскими HIMARS
Военный эксперт заявил о превосходстве РСЗО «Торнадо-С» над
Авторы новой Skate показали небольшой геймплейный ролик из пре-пре-альфы
Авторы новой Skate показали небольшой геймплейный ролик из
Как выбрать привлекательную вывеску для кафе
Как выбрать привлекательную вывеску для кафе
Мария Горбань - "тайная" жена Дмитрия Нагиева и звезда сериала "Кухня" (16 фото)
Мария Горбань - "тайная" жена Дмитрия Нагиева и звезда

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Оценены перспективы сокращения добычи нефти Россией
Оценены перспективы сокращения добычи нефти Россией
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового года
Стало известно о значительном росте цен на газ в Германии с нового

Еще по теме

В МВД отметили рост зависимости от психостимуляторов среди россиян
Президент Армении призвал объединиться с Россией для борьбы с терроризмом
Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики
МВД предложило волонтерам искать запрещенную информацию в интернете